Nel frontale tra due auto in provincia di Viterbo, una persona, purtroppo, ha perso la vita, mentre altre tre, tra le quali un bambino molto piccolo, hanno riportato ferite che hanno costretto i sanitari a intervenire. Il sinistro ha avuto luogo all’altezza di Soriano nel Cimini. Un uomo di 78 anni non ce l’ha fatta: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il sinistro ha avuto luogo nella serata di lunedì 14 agosto 2023, poco prima delle ore 20. Due automobili hanno avuto un frontale davvero molto forte, mentre si trovavano al bivio tra Soriano del Cimino e Chia, al chilometro numero 4 della strada provinciale Sp 21 Molinella in direzione Soriano.

All’altezza dello svincolo per la superstrada che da Orte porta a Civitavecchia, due auto hanno avuto un frontale. A perdere la vita è stato uno dei due conducenti delle auto coinvolte. Altre tre persone, tra cui un bimbo piccolo, hanno riportato diverse ferite.

Il frontale è avvenuto tra una Range Rover bianca, sulla quale viaggiavano tre persone, tra cui un bimbo piccolo, e una Peugeot 206 grigia, alla cui guida c’era l’uomo di origini iraniane di 78 anni che ha perso la vita.

L’uomo, residente a Viterbo, ha perso la vita subito, probabilmente schiacciato dalle lamiere della sua auto che durante il frontale si sono accartocciate, dopo che il mezzo si è capovolto. Il bimbo è salvo: era nel suo seggiolino.

Frontale tra due auto in provincia di Viterbo: purtroppo i soccorritori non hanno potuto far niente per il conducente di 78 anni

I soccorritori, prontamente intervenuti sul luogo del frontale, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo che abitava a Viterbo. Hanno però soccorso le altre tre persone ferite, trasportate d’urgenza all’ospedale Belcolle di Viterbo.

Fonte foto da Pixabay

Oltre agli operatori del 118, sul posto del frontale sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per tirare fuori le persone dalle auto, e i Carabinieri. Questi ultimi hanno eseguito tutti i rilievi del caso per risalire alla esatta dinamica di quanto accaduto in strada.