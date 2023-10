Dramma a Frosinone, bimbo di 15 mesi in ospedale dopo aver ingerito hashish: indagini in corso da parte delle forze dell'ordine

Un episodio davvero molto grave è quello che è avvenuto nei giorni scorsi nella città di Frosinone. Un bimbo di soli 15 mesi è stato ricoverato in ospedale, dopo che ha ingerito una sostanza stupefacente. Il suo quadro clinico, al momento è davvero molto complicato.

Nella casa della famiglia sono arrivati gli assistenti sociali, mandati dal comune, per cercare di capire le condizioni in cui vive il piccolo e se i genitori hanno delle responsabilità.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti dovrebbero essere accaduti nella giornata di venerdì 6 ottobre. Precisamente nella città in cui il bambino vive, che è Frosinone.

Per quelle persone sembrava essere una giornata come le altre. Non era accaduto nulla di insolito, ma in breve tempo è avvenuto l’impensabile.

Il piccolo ha iniziato ad accusare alcuni strani sintomi. Visto che con il passare dei minuti la situazione non migliorava, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale locale. Da qui la triste e straziante scoperta.

Il bambino era in quelle condizioni, per aver ingerito una sostanza stupefacente, più precisamente hashish. Sin da subito le sue condizioni sono apparse gravi, ma sono peggiorate con il passare delle ore. Di conseguenza, hanno disposto per lui il trasferimento al Gemelli, di Roma.

Bimbo di 15 mesi in ospedale: le indagini

Da ciò che è emerso ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni dovrebbero essere molto gravi ed i medici stanno facendo il possibile per tenerlo in vita.

Vista la dinamica dell’accaduto, sono intervenute anche le forze dell’ordine. Gli agenti hanno interrogato entrambi i genitori, per capire come possa aver ingerito quella sostanza. La madre avrebbe detto che forse l’ha trovata in un’area verde del comune e l’ha messa in bocca, senza che lei se ne potesse rendere conto in tempo.

Lo stesso comune ha allertato i servizi sociali, per capire come vive il piccolo e per fare tutti i controlli del caso. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo grave episodio.