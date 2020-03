Fu medicato in ospedale, vide le condizioni in cui lavoravano dottori e infermieri e fece un gesto che toccò i cuori di migliaia di persone Fu medicato in ospedale, vide le condizioni in cui lavoravano dottori e infermieri e fece un gesto che toccò i cuori di migliaia di persone

Le figlie femmine tendono ad avere un tipo speciale di devozione per i loro genitori, di solito perché loro fanno anche di tutto per le loro principesse e fanno tutto il necessario per compiacerle. Ma senza dubbio, con ciò che questo padre ha fatto, è riuscito a sciogliere completamente sua figlia, che non ha esitato a condividere il suo gesto su Facebook.

Morena Micaela vive con la sua famiglia a Pontevedra, in Argentina- Julio è suo padre ed è elettricista, benzinaio e idraulico di professione. Grazie al suo lavoro, molti residenti nella città di Merlo, dove vive con sua moglie e 2 figli, lo conoscono molto bene.

Ma la sua fama non è dovuta solo al lavoro che svolge nelle case dei vicini, poiché è un perfetto “tuttofare” per tutto, ma soprattutto per il suo buon cuore. È una di quelle persone che vivono facendo favori per ogni essere che attraversa il suo cammino, senza aspettarsi alcuna ricompensa e non importa che ore siano.

Sua figlia Morena Micalea ha riferito il 21 febbraio su Facebook che suo padre è stato purtroppo ferito a un piede mentre lavorava e doveva andare all’ospedale di Pontevedra per essere curato. Morena afferma che in ospedale il caldo era insopportabile e che quando alla fine curarono le sue ferite, chiese all’infermiera come riuscivano a lavorare in quelle condizioni.

“Non esiste un budget per riparare l’aria condizionata”, rispose l’infermiera. Julio tornò a casa con il cuore pesante al pensiero dei bisogni del personale e raccontò alla sua famiglia la sua esperienza e che non poteva sedersi pigramente facendo finta di niente, stava già pensando a una soluzione per aiutare.

«Non avremo mai immaginato che il giorno dopo mio padre sarebbe andato in ospedale. Anche se ha molto lavoro, alle 8 del mattino è andata in ospedale e ha riparato i condizionatori d’aria per il settore pediatrico, per adulti e altri, gratuitamente” , ha detto l’orgogliosa la figlia.

“Non si poteva respirare dentro dal calore insopportabile che stava facendo, i dottori erano caldi e sudati dal caldo”, ha scritto Morena Micaela. Logicamente, per Morena Micaela, suo padre è quell’eroe silenzioso di tutti i giorni che le ha dato le migliori lezioni, ma soprattutto le insegna il valore di dare una mano a coloro che ne hanno bisogno.

Ed è per questo che non ha resistito ed è andata in rete per raccontare il grande gesto di suo padre e quanto fosse orgogliosa. Sai cosa ha fatto oggi? Erano le 8 del mattino, chiese di parlare con il direttore dell’ospedale e sistemò l’aria condizionata della guardia GRATUITAMENTE senza chiedere nulla. Ti sei guadagnato il paradiso, papà. Sono così orgogliosa di te! », concluse la figlia

La pubblicazione di Morena Micaela ha rivoluzionato le reti e accumulato oltre 250.000 Mi piace ed è stata condivisa più di 120.000 volte: Dopo tutto l’effetto del suo post, e sebbene assicurasse che suo padre non voleva che fosse reso pubblico, è tornato su Facebook per ringraziare tutti.