Nella tarda mattina di ieri, martedì 5 dicembre, sono stati celebrati i funerali della povera Giulia Cecchettin. La 22enne che ha perso la vita, per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta, che non accettava la fine della loro relazione e l’idea che lei potesse uscire con altri ragazzi.

Il caso ha colpito davvero tante persone ed infatti tra dentro e fuori la chiesa, c’era quasi 10 mila persone. Anche per mostrare vicinanza ed affetto a tutti i suoi cari, vista la grave perdita subita.

Il padre Gino Cecchettin, dopo la sua amica, ha voluto leggere una lettera per la figlia scomparsa davvero troppo presto. Ha voluto ricordare la personalità di Giulia, ma ha voluto anche parlare di questi delitti, che colpiscono sempre le donne.

Solo poche ore prima del funerale della ragazza, in tanti hanno chiesto come appello di indossare qualcosa di rosso, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

I primi ad aver accettato questa richiesta, sono stati proprio i familiari della 22enne. Il padre Gino, la sorella Elena ed il fratello Davide avevano tutti e 3 un piccolo fiocco rosso appeso alla giacca o nella zona della spalla.

Il delitto di Giulia Cecchettin, commesso dal suo ex

Giulia purtroppo ha perso la vita nella sera dello scorso 11 novembre. Era uscita con il suo ex fidanzato ed amico Filippo Turetta, perché lei doveva scegliere il vestito per la sua laurea e poi si sono fermati a mangiare dentro al centro commerciale di Marghera.

Appena usciti però, forse per l’ennesimo rifiuto da parte della ragazza, il 22enne come prima volta l’ha colpita mentre era in un parcheggio a pochi metri da casa.

Una seconda volta invece, nella zona industriale di Fossò. Una telecamera in questa occasione ha ripreso tutto. Giulia ha provato a fuggire, ma Filippo l’ha colpita alle spalle, facendola cadere a terra e provocando il suo decesso. Dall’autopsia è emerso che purtroppo ha perso la vita per i circa 20 fendenti che l’ex le ha inferto.

Il colore rosso, come la panchina, le scarpe ed ora anche il fiocco, sono diventati il simbolo di questa lotta. In tanti hanno accolto questa richiesta e si sono presentati nella piazza di Padova, con un oggetto di questo colore.