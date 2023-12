Nella mattina di oggi è stato celebrato il funerale di Giulia Cecchettin, la 22enne deceduta per mano del suo ex fidanzato. A celebrare il rito, il Vescovo di Padova Claudio Cipolla, che nella sua omelia ha voluto ricordare la ragazza, ma anche la famiglia del giovane che ha messo fine alla sua vita.

Sono circa 10 mila le persone che hanno scelto di essere presenti in questa giornata così straziante, per la i suoi cari, ma anche per tutti quelli che speravano in un lieto fine.

Il papà Gino ha voluto dire addio alla figlia, deceduta davvero troppo presto. Il vescovo Cipolla invece, nella sua omelia ci ha tenuto a ricordare Giulia ed ha detto:

Il sorriso di Giulia mancherà al papà Gino, alla sorella Elena ed al fratello Davide e a tutta la sua famiglia. Mancherà agli amici ma anche a tutti noi perché il suo viso ci è divenuto caro. Custodiamo però la sua voglia di vivere, le sue progettualità, le sue passioni.

Non avremmo voluto vedere quello che i nostri occhi hanno visto né avremmo voluto ascoltare quello che abbiamo appreso nella tarda mattinata di sabato 18 novembre. Per 7 lunghi giorni abbiamo atteso, desiderato e sperato di vedere e sentire cose diverse. Ed ora invece, siamo qui, in molti con gli occhi, anche quelli del cuore, pieni di lacrime e con gli orecchi bisognosi di essere dischiusi ad un ascolto nuovo. La conclusione di questa storia lascia in noi amarezza, tristezza, a tratti anche rabbia.

Funerale di Giulia Cecchettin: le parole del vescovo per Filippo Turetta

Filippo Turetta, il 22enne che ha messo fine alla sua vita, dopo una fuga durata circa 7 giorni è stato fermato ed arrestato in Germania. Ora si trova nella casa circondariale di Verona ed ha potuto incontrare i suoi genitori. Il vescovo per la sua famiglia ha detto:

Chiediamo la pace del cuore anche per Filippo e la sua famiglia. Il nostro cuore cerca tenerezza, comprensione, affetto, amore. La pace del cuore è pace con sé stessi, con il proprio corpo con la propria psiche.