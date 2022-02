Tanta la commozione ai funerali di Rayan in Marocco. L’addio al bimbo di 5 anni morto per le ferite e le lesioni riportate dopo essere caduto in un pozzo è stato struggente. Questo piccolo angelo è volato in cielo troppo presto, lasciando la sua famiglia senza parole, ad affrontare un lutto che nessun genitore dovrebbe mai essere costretto ad elaborare.

Centinaia di persone si sono riunite per salutare il piccolo Rayan Oman, caduto in un pozzo a 30 metri di profondità, lo scorso primo febbraio. Nonostante i soccorritori abbiano fatto di tutto per trarlo in salvo, purtroppo non ce l’ha fatta.

Tutto il mondo era in apprensione per le sorti del bimbo di 5 anni. Soprattutto in Italia, visto che ancora è forte il dolore per un caso analogo, quello del piccolo Alfredino, avvenuto moltissimi anni fa, ma ancora nitido nella memoria collettiva del nostro paese.

Tante persone hanno voluto salutare il bambino e stringersi alla famiglia. C’erano così tante persone ai funerali che si sono svolti lunedì 7 febbraio 2022 nel suo villaggio natale, che non tutte entravano le cimitero locale.

Un abitante del villaggio dove la famiglia di Rayan viveva con il bambino ha detto che in 50 anni di vita non ha mai visto così tante persone ad un funerale. E questo perché Rayan è figlio di tutti loro.

Funerali di Rayan in Marocco, la comunità si stringe alla famiglia

Tutti hanno gioito quando il bambino è stato estratto vivo dal pozzo sabato sera. Ma la gioia di tutti è finita quando è stato annunciato che Rayan era morto. Un tuffo al cuore per tutti.

Tutto il mondo ha seguito la missione di salvataggio. E dopo la sua perdita, annunciata dal re del Marocco Mohammed VI, che ha rivolto ai genitori le più sentite condoglianze, abbiamo tutti pregato per lui e per la sua famiglia. Anche Papa Francesco ha voluto ricordarlo, sottolineando la mobilitazione di molti per tentare di salvare questo piccolo angelo..