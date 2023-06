La spiegazione della sorella di Giulia Tramontano per la loro scelta del funerale in forma strettamente privata

Saranno celebrati intorno alle 15 di oggi, domenica 11 maggio i funerali di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago, il bimbo che portava in grembo. La famiglia ha scelto un rito in forma strettamente privata, poiché hanno spiegato che in quel momento di dolore, vogliono stare da soli.

La 29enne era incinta al settimo mese e purtroppo ha perso la vita nella serata di sabato 27 maggio. Il fidanzato reo confesso del delitto, prima di ammettere la verità, ha cercato di depistare tutte le indagini.

Ha fatto credere a tutti che la donna, dopo una discussione per aver scoperto la sua sua relazione parallela, era andata via di casa. Però è solo dopo 4 giorni, che ha deciso di confessare.

Alessandro Impagnatiello lavorava come barman ed aveva già un figlio di 7 anni, avuto da una precedente relazione. Anche Giulia stava per mettere al mondo un altro suo figlio, tra appena due mesi.

Dall’autopsia è emerso che purtroppo ha perso la vita a causa di 37 fendenti, due dei quali, per lei sono stati fatali. Il primo è proprio quello che le ha reciso la carotide, senza permetterle di urlare.

Nei manifesti per questo ultimo addio, la famiglia ha scelto di far scrivere anche il nome di Thiago, vicino a quello della sua mamma. Sant’Antimo in quell’occasione sarà in lutto per ciò che è successo e la grave perdita.

La spiegazione della sorella di Giulia Tramontano

Chiara, la sorella minore di Giulia, da quando è iniziato il tutto ha usato Instagram per fare appelli, ma anche per ringraziare tutti dell’affetto ricevuto. In occasione del funerale, per spiegare la loro decisione, ha scritto:

Grazie a tutti dell’affetto che ci avete dimostrato in questi giorni atroci. I vostri pensieri ci hanno inondato di amore e vicinanza. Ora è il momento però dell’ultimo saluto intimo e straziante a Giulia e Thiago e vorremmo viverlo insieme a parenti ed amici più stretti.