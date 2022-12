Bilancio terribile quello di un sinistro avvenuto nel pomeriggio del primo dicembre 2022 nella città di Romeo e Giulietta. Un furgone contro un camion a Verona causa il decesso di un ragazzino di soli 16 anni, che muore sul colpo. Gravi risultano il padre, che era alla guida del mezzo, e il fratellino di 6 anni a bordo con loro sul furgoncino.

Per il ragazzino di 16 anni i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso, dopo che il furgone, sul quale viaggiava insieme al padre e al fratellino, ha finito la sua corsa fuori strada, contro un camion che proveniva nel senso opposto di marcia.

Padre e bambino di 6 anni risultano gravi dopo l’impatto con il mezzo pesante, avvenuto intorno alle 15.40 del primo dicembre 2022, nella zona sud della città veneta, lungo la strada dell’Alpo. Il ragazzino, invece, non ce l’ha fatta ed è deceduto subito.

Oltre ai sanitari del 118, sul luogo del sinistro sono arrivati gli agenti di polizia locale, per tutti i rilievi del caso, e i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi delle persone coinvolte dalle lamiere del furgone. I soccorritori hanno trovato il 16enne già privo di vita.

Il fratellino di 6 anni, invece, ha fratture multiple e i sanitari lo hanno portato in ospedale a Borgo Trento in codice rosso. Anche il padre sarebbe in gravi condizioni. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante, che si è visto arrivare contro il furgone e non ha potuto far nulla per evitarlo.

Gli agenti di polizia locale dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto nel pomeriggio del primo dicembre 2022.

Secondo una prima ricostruzione, il furgone avrebbe improvvisamente sbandato, finendo nella corsia opposta, nel momento in cui arrivava un camion. I mezzi sono già stati posti sotto sequestro.