Furgone investe due adolescenti sulle strisce pedonali: il bilancio è straziante

Un evento tragico ha scosso la comunità di Tolentino, in provincia di Macerata, il 7 giugno. Una ragazza di 15 anni ha perso la vita in un incidente stradale, mentre un suo coetaneo è stato ricoverato in ospedale a causa delle ferite riportate. Questo incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e ha suscitato una forte risposta emotiva da parte dei cittadini e delle autorità locali.

Incidente a Tolentino, furgone travolge ragazzi sulle strisce: Gessica Vulpe muore a 15 anni

Il drammatico incidente si è verificato nel pomeriggio in via Concordia, nei pressi di un cinema. I due giovani stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un furgone Volkswagen li ha travolti. Il conducente, un uomo di 40 anni originario di Tolentino, non è riuscito a fermarsi in tempo. Gessica Vulpe, che abitava nella stessa città, è stata sbalzata a una significativa distanza, e i soccorsi giunti immediatamente sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarla, constatando il decesso sul luogo dell’incidente.

L’amico di Gessica, un ragazzo di 16 anni residente a San Severino Marche, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona in elicottero, dove è stato sottoposto a cure per le sue ferite. Il conducente del furgone, visibilmente sotto shock per l’accaduto, è stato anch’esso ricoverato presso l’ospedale di San Severino Marche per ricevere assistenza psicologica. Le autorità locali, in particolare la polizia municipale, sono attivamente impegnate nella ricostruzione della dinamica dell’incidente per comprendere le cause che hanno portato a questo tragico evento.

Il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, ha espresso il suo profondo cordoglio a nome dell’amministrazione comunale e della comunità intera, manifestando la sua vicinanza alla famiglia di Gessica. In segno di rispetto, il Comune ha invitato i cittadini a osservare un minuto di silenzio. Inoltre, è stata organizzata una veglia commemorativa presso il Palasport Chierici, un momento di raccolta e riflessione per tutti coloro che desiderano onorare la memoria della giovane.

Gessica Vulpe, la giovane pallavolista uccisa a Tolentino

Gessica Vulpe era conosciuta non solo per la sua giovane età, ma anche per il suo talento nel mondo della pallavolo. Giocava nella squadra Futura Tolentino insieme alla sua sorella gemella. La notizia della sua prematura scomparsa ha colpito profondamente le sue amiche e compagne di squadra, che hanno condiviso un messaggio toccante attraverso i canali social della società. Hanno descritto Gessica come una giovane atleta che ha fatto parte della loro vita per sei anni, esprimendo il dolore per la perdita di una persona amata e rispettata all’interno della comunità sportiva.

Le compagne di squadra hanno evidenziato il forte legame che unisce tutti gli atleti e il vuoto incolmabile lasciato dalla scomparsa di Gessica. La loro dedica, piena di emozione, ricorda non solo la sua dedizione allo sport, ma anche i momenti di gioia e di celebrazione condivisi insieme. Il suo numero di maglia, l’otto, rimarrà un simbolo di affetto e di ricordi indelebili per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. La comunità sportiva si unisce nel dolore, onorando la memoria di una giovane promessa del volley, il cui futuro è stato tragicamente interrotto.