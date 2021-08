Non andrà alle nozze per un incidente davvero grave

Sorella dello sposo si rifiuta di andare al matrimonio per un fatto grave che ha avuto come protagonista proprio la fidanzata che sta per diventare ufficialmente sua cognata. Qualche tempo prima la futura sposa dimentica la nipote al parco e la mamma non ha ovviamente dimenticato quelle ore di angoscia. Per questo ha deciso di non andare alle nozze.

Fonte foto da Pixabay

Questa è la storia di una donna che su Reddit ha chiesto aiuto agli altri utenti, chiedendo se sta sbagliando oppure se è nel giusto. La decisione presa è decisamente seria e importante: la donna, che è anche madre, ha infatti ammesso che non andrà al matrimonio del fratello per un motivo ben preciso.

L’utente ha detto che non ha alcuna intenzione di partecipare alle nozze e chiede se il motivo secondo gli altri iscritti al social network ha senso oppure no. Lei è sempre andata molto d’accordo con il fratello e anche con la fidanzata, con cui sta insieme da 8 anni (lui aveva 15 anni e lei 12). Ma poi è successa una cosa che ha per sempre rovinato i rapporti.

Lei è sempre stata gentilissima con me, e siamo sempre passati sopra al fatto che i miei genitori non la apprezzassero.

Poi un giorno è successa una cosa che ha stravolto tutto. La mamma di due bambini ha avuto un’emergenza al lavoro e ha chiesto alla futura cognata se potesse prendersi cura della figlia più piccola. Lei si è fidata e la ragazza del fratello l’ha portata a fare una passeggiata con il cane.

Ha detto che stavano camminando al parco e il guinzaglio del cane le è sfuggito di mano. Senza pensarci, ha piazzato mia figlia su una panchina ed è corsa dietro al cane. Non lo ha nemmeno preso, e solo dopo due ore si è accorta che la bambina non c’era più.

Fonte foto da Pixabay

Futura sposa dimentica la nipote al parco: un fatto davvero grave

La ragazza ha confessato tutto alla mamma, dicendosi in imbarazzo, ma felice del fatto che la bambina è stata ritrovata poco dopo. Quando i due hanno annunciato le nozze, lei ha detto che non avrebbe partecipato.

Mi ha chiamata piangendo, dicendo che ero ingiusta e che magari qualcuno avesse rapito la bimba per davvero. Le ho sbattuto il telefono in faccia, mi ha richiamata, si è scusata e mi ha detto che aveva bisogno di me. I miei amici e la mia famiglia mi hanno chiamato dicendo di non fare così, che si è trattato solo di un incidente. Cosa dovrei fare secondo voi?

Fonte foto da Pixabay

Ovviamente tutti supportano la donna!