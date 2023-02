Gabriel Andreetta perde la vita a 19 anni: il primo a soccorrerlo il fratello gemello

Aveva solo 19 anni Gabriel Andreetta. Purtroppo ha perso la vita in un sinistro che non gli ha dato scampo. A soccorrerlo è stato Riccardo, il suo fratello gemello. Il ragazzo viaggiava nell’auto davanti a quella di Gabriel e ha assistito a tutta la scena. Ha provato a soccorrerlo e a rianimarlo, ma purtroppo per il 19enne non c’era più niente da fare.

Il sinistro ha avuto luogo a San Donà di Piave, Comune in provincia di Venezia, in Veneto. L’auto che stava guidando improvvisamente è finita fuori strada. Gli inquirenti stanno ancora cercando di capire come sia stato possibile. La sua corsa è finita in un fossato e per lui non c’è stato nulla da fare.

Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2, in via Fossà, una strada di campagna che conduce all’omonima frazione, Gabriel ha perso il controllo del mezzo. Il sinistro ha avuto luogo a poca distanza dalla casa dove il giovane viveva con la famiglia.

I due ragazzi stavano rientrando da una serata fuori. Riccardo era davanti con la sua auto, Gabriel dietro. Proprio il fratello gemello si è precipitato da lui, immergendosi nell’acqua del fossato per estrarre Gabriel dalla sua Peugeot 208.

Riccardo ha cercato di rianimare Gabriel, ma purtroppo non ha potuto far niente per salvare la vita al suo fratello gemello. Era già privo di vita, probabilmente l’impatto è stato decisivo per causarne il decesso.

Gabriel Andreetta ha perso la vita perdendo il controllo della sua auto

Grande la commozione della comunità locale che conosce bene la famiglia. Sulla sua pagina Facebook, la squadra di calcio dove Gabriel e Riccardo giocavano, ha scritto un addio commovente.