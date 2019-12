Gaia e Camilla, stamattina i funerali, la dura omelia del parrocco: “sbronzo e fatto ti metti alla guida?” Stamattina i funerali di Gaia e Camilla, le sedicenni investite a Corso Francia da Pietro Genovese: le dure parole del parroco che nessuno si aspettava

Gaia e Camilla, unite dallo stesso destino. Per le due sedicenni investite a Corso Francia non c’è stato nulla da fare, stamattina i funerali delle giovani. Durante la messa il parrocco ha pronunciato delle parole forti, che hanno spiazzato tutti i presenti.

“Siamo abituati a vivere – ha detto don Botto – tra tecnologie e innovazione. Eppure brancoliamo nel buio ed è quello su cui dobbiamo riflettere: su questa ora buia. Da giorni ci chiediamo il perché. Ci interroghiamo sull’insensatezza di quanto accaduto. Brancoliamo nel buio. Ecco quello di oggi è il grande abbraccio che diamo ai genitori di Gaia e Camilla”

“Il senso della vita – continua Don Botto – lo aveva chiesto giorni fa Camilla alla sua famiglia. Ecco, magari quando sei sbronzo o sei fatto ti metti a guidare? Questa è la vita?

In fondo ci sentiamo onnipotenti e poi non riusciamo a seguire le regole base della convivenza. Ci riscopriamo tutti un po’ palloni gonfiati. Il senso della vita non è bere e fumarsela”.

Parole forti che hanno gelato tutta la chiesa, nel frattempo per Pietro Genovese è stato convalidato l’arresto. Il giovane figlio d’arte è agli arresti domiciliari, il gip lo ha giudicato incline a guidare dopo aver bevuto

Come tutti saprete il ragazzo è risultato positivo all’alcool test e si dovranno verificare gli esami tossicologici per capire quale sostanza avesse assunto quella sera. Il ragazzo già in passato aveva assunto comportamenti non consoni alla guida, i vigili giunti sul posto quella sera hanno riferito che Genovese “era in visibile stato confusionale e alito vinoso“