Sono ancora in corso tutti gli accertamenti per il grave sinistro che è avvenuto nella notte del 5 novembre, in cui purtroppo Gaia Menga di soli 13 anni ha perso la vita. L’amica della madre, dopo poche ore e grazie alle tracce, ha confessato che era lei alla guida della macchina.

La donna di 33 anni, chiamata Betti Sonsirie è iscritta sul registro degli indagati, per il reato di delitto stradale. A lei possono aggiungersi l’aggravante dell’alcol.

Questo perché da un controllo degli agenti, diverse ore dopo il sinistro, hanno scoperto che c’era una lieve positività all’alcol test. Inoltre, lei stessa ha parlato di una grave perdita che ha vissuto circa 2 anni fa.

Sempre a causa di un sinistro, ha perso il suo compagno. L’uomo è deceduto a 32 anni e poco dopo i due si sarebbero anche dovuto sposare. Ora lei dice di sentirsi in colpa, per il decesso della 13enne.

Gli inquirenti che hanno deciso di aprire un’inchiesta sull’accaduto, ma in queste ore è venuta fuori una nuova ipotesi. Sarebbe proprio la scarsa luminosità della rotonda, che si trova in quel tratto di strada.

Il sinistro avvenuto pochi giorni prima del decesso di Gaia Menga

Si chiamava Oscar Roselli ed era un fisioterapista. Purtroppo anche lui 48 ore prima di Gaia, ha trovato il decesso in quel tratto di strada.

Visto questo nuovo scenario, pubblicato dal quotidiano romano, Il Corriere della Sera, probabilmente verrà aperta anche la possibilità che la rotonda, è poco illuminata.

Inoltre, nella notte del 5 novembre, in cui Gaia, la mamma e la sua amica hanno avuto il sinistro, stava piovendo. Per questo, spunta anche l’ipotesi che il manto stradale scivoloso ed una scarsa luce della rotonda, possano aver influito.

Betti Sonsirie ha 33 anni ed ora è l’unica indagata per il reato di delitto stradale. Erano andate a cerca ad Anzio e stavano rientrando alla loro abitazione, ma non sono mai arrivate a destinazione. Questo perché sulla Laurentina hanno avuto un grave incidente, che non ha lasciato scampo alla 13enne. I passanti hanno allertato i soccorsi, circa 2 ore dopo l’accaduto.