Sono arrivati i risultati dell’autopsia eseguita sui corpi di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Le due sedicenni travolte mentre attraversavano il Corso Francia sono decedute sul colpo, dopo essere investite dalla Suv guidata da Pietro Genovese.

I risultati dell’autopsia eseguita sui corpi di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli hanno aggiunto ulteriori elementi all’inchiesta e hanno chiarito la dinamica dell’incidente. Le due ragazze hanno perso la vita sul corpo con le ossa del cranio sfondate dal violentissimo impatto con la Renault Koleos di Pietro Genovese.

Oltre al forte colpo alla testa, le due sedicenni avevano numerose altre fratture ma nessun altro segno che possa far supporre un successivo investimento o trascinamento da parte di altre vetture. Non ci saranno, dunque, altri iscritti nel registro degli indagati.

Subito dopo l’incidente avvenuto sul Corso Francia si era parlato di varie vetture che avrebbero investito i corpi delle ragazze ma i risultati preliminari dell’autopsia escluderebbero questa ipotesi.

È emerso un altro particolare sulla vicenda, una dolorosa coincidenza che fa ancora più male. Anche il padre di Gaia Von Freymann era stato in passato vittima di un incidente stradale. A raccontarlo in un’intervista è stata Giovanni Maria Giaquinto, il legale della famiglia Von Freymann. L’uomo aveva avuto gravi conseguenze in seguito a quel terribile incidente e da 8 anni vive in sedia a rotelle. Le parole di Edward Von Freymann sono strazianti.

Ecco cosa ha detto il legale della famiglia:

“Mi ha detto proprio questo: ‘Tutti gli sforzi che ho fatto per sopravvivere a questa situazione li ho fatti perché avevo Gaia. Oggi non ho più Gaia e mi viene da chiedermi che ragione ho di vivere ancora”.