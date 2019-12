Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli potrebbero aver attraversato con il semaforo verde Nuovo colpo di scena nelle indagini per il decesso di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli; le sedicenni potrebbero aver attraversato con il semaforo verde

Nuovo colpo di scena nelle indagini per il decesso di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Cesare Piraino, il rappresentante legale della famiglia Romagnoli sostiene che le due sedicenni potrebbero aver attraversato con il semaforo pedonale verde.

Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli hanno perso la vita in corso Francia, nella notte tra il 21 e il 22 dicembre, investite dalla Renault Koleos di Pietro Genovese. Diversi testimoni presenti quella sera avevano parlato di un semaforo pedonale rosso ma l’avvocato della famiglia Romagnoli ha dei dubbi.

Per questo motivo ha notificato alla Procura nuovi elementi.

Ecco cosa avrebbe dichiarato l’avvocato Cesare Piraino in un’intervista telefonica concessa a Fanpage:

“Abbiamo accertato che il semaforo pedonale di corso Francia, teatro della tragedia, ha una peculiarità. Non presenta il semaforo giallo che avverte i pedoni di accelerare il passo, ma presenta solo il semaforo verde e rosso. C’è prima un verde che dura 26 secondi e mezzo dopodiché c’è il verde lampeggiante per 3 secondi e poi diventa subito rosso. Dopo un ulteriore secondo diventa verde per le macchine. Grazie a questi nuovi elementi possiamo dire sicuramente che le ragazze abbiano iniziato l’attraversamento quando per loro era ancora verde”.

Un elemento nuovo che potrebbe cambiare la posizione di Pietro Genovesi, ora agli arresti domiciliari. Il figlio del regista Paolo Genovese era stato trovato positivo ai test per alcol e droga ed è indagato per duplice omicidio stradale.

Il suo tasso alcolemico era di 1.4. Il ventenne e i suoi amici avevano dichiaro di essere passati con il verde.

Dopo l’incidente sono stati sentiti vari testimoni che hanno fornito agli inquirenti versioni in parte divergenti.

Alcuni hanno detto che Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli potrebebro aver scavalcato il guardrail, altri che potrebbero aver attraversato sulle strisce o non molto lontane dalle strisce pedonali. Di fondamentale importanza nell’inchiesta sarà la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza nella zona.

Torneremo con aggiornamenti.