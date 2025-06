Gara clandestina con gli amici finisce in tragedia: ad avere la peggio chi non c’entrava nulla. Dove e cos’è successo

Un incidente mortale avvenuto a Sant’Elena coinvolge un 64enne travolto da un'auto durante una gara clandestina; arrestato il 22enne conducente per omicidio stradale e guida in stato d’ebbrezza.

Un tragico incidente stradale ha avuto luogo nella serata di venerdì 6 giugno, portando alla morte di Luigino Tognin, un uomo di 64 anni originario di Este, in provincia di Padova. Le cause dell’incidente sono riconducibili a una gara clandestina tra auto e a un sorpasso azzardato effettuato da un giovane guidatore, presumibilmente in stato di ebbrezza. Le indagini hanno portato all’arresto di un 22enne, identificato con le iniziali D.G., accusato di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.

Dettagli dell’incidente

L’incidente si è verificato alle ore 22 sulla strada provinciale 8, nel comune di Sant’Elena. Secondo quanto emerso dalle indagini, Luigino Tognin si trovava a bordo del suo scooter, diretto verso l’ospedale di Schiavonia, quando è stato colpito da una Fiat Punto, condotta dal giovane D.G. durante un sorpasso azzardato. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita attraverso le testimonianze di alcuni presenti e le evidenze raccolte sul luogo dello scontro.

L’impatto tra il scooter e l’auto è stato descritto come estremamente violento. A seguito della collisione, Tognin è stato sbalzato dalla sella dello scooter, finendo oltre il guardrail. Nonostante i tempestivi soccorsi, l’uomo è deceduto poco dopo. La Fiat Punto, invece, ha proseguito la sua corsa per oltre cento metri prima di arrestarsi. Il conducente e un passeggero sono rimasti all’interno del veicolo mentre altri testimoni dell’incidente hanno immediatamente contattato i servizi di emergenza.

Le conseguenze legali per il conducente

Il giovane D.G., alla guida della Fiat Punto, è stato arrestato dagli inquirenti poco dopo l’incidente. Le accuse formulate nei suoi confronti includono omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza, alla luce delle evidenze raccolte. La polizia ha avviato un’indagine approfondita per accertare tutti i dettagli legati a questa tragica vicenda. L’arresto del 22enne ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e sul fenomeno delle gare clandestine, che continuano a rappresentare una grave minaccia per la vita e la sicurezza degli utenti della strada.

Questo incidente ha riacceso il dibattito sull’importanza di una maggiore vigilanza e controllo da parte delle autorità competenti, per prevenire eventi simili in futuro. Le famiglie delle vittime di incidenti stradali spesso chiedono giustizia e misure più severe contro i comportamenti irresponsabili al volante. Il caso di Luigino Tognin non fa eccezione, e ci si aspetta che il processo legale nei confronti di D.G. venga seguito con attenzione dalla comunità locale.