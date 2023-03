Purtroppo anche per il secondo fratellino non c’è stato niente da fare. I due gemelli di 13 anni scomparsi in Texas hanno perso la vita, mentre si trovavano vicino a Pleasure Pier a Galveston. Stavano nuotando, quando di loro si sono perse improvvisamente le tracce. Anche il secondo corpo è stato rinvenuto senza vita dagli agenti che li hanno cercati senza sosta.

Josue e Jefferson Perez si trovavano con i genitori vicino a Pleasure Pier, a Galveston. La famiglia ha raccontato che nessuno dei due sapeva nuotare bene. Li hanno improvvisamente persi di vista. Si sono messi subito a cercare i due ragazzi e solo dopo un’ora hanno chiamato la polizia.

Gli agenti hanno subito raggiunto la spiaggia di Galveston Island Austin Kirwin. Anche la Guardia Costiera è stata chiamata per aiutare nelle ricerche, ma a causa delle avverse condizioni meteo hanno potuto ricominciare solo più tardi.

Il primo corpo è stato trovato nelle prime ore del mattino di martedì scorso. A vederlo un gruppo di persone che stavano camminando sulla spiaggia vicino alla 28th Street e Seawall Blvd. Queste persone hanno estratto il corpo dall’acqua, chiamando poi i soccorsi.

Il corpo del secondo ragazzo, invece, è stato ritrovato da un uomo che risiede in zona. Stava camminando lungo la costa vicino alla 47th e Seawall giovedì intorno all’una di notte. Prima di chiamare il servizio di emergenza ha portato il corpo a riva.

Gemelli di 13 anni scomparsi in Texas, ritrovati i loro corpi a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro

Quando i funzionari sono arrivati, dopo il primo e dopo il secondo ritrovamento, hanno prontamente confermato che si trattava proprio dei due fratelli gemelli scomparsi in acqua pochi giorni prima.

Tutta la comunità, che in questi giorni aveva pregato nella speranza di ritrovarli in vita, si stringe alla famiglia nel momento di profondo lutto.