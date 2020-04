Genitori positivi al virus, bimbo di 5 anni rimasto solo Dramma ad Ancona, genitori positivi al Covid sono ricoverati in gravi condizioni. Bimbo di cinque anni solo contro il virus.

L’emergenza Coronavirus, si è ormai diffusa in tutto il mondo. I numeri dei contagi e dei decessi, sono molto elevati. Tutta la popolazione è in ansia ed è preoccupata. Nei giorni scorsi, è venuta fuori una vicenda drammatica, che ha come protagonista un bimbo di soli cinque anni di Ancona, che è rimasto completamente solo.

In molti sono spaventati per come si sta diffondendo questo virus, poiché ormai è chiaro che non colpisce solo gli anziani o le persone con altre patologie, ma può colpire chiunque, anche i più giovani.

Secondo le informazioni che sono state rese note, un bimbo di cinque anni sta vivendo una situazione terribile, poiché rimasto solo a combattere questa battaglia.

I suoi due genitori sono risultati positivi al test ed al momento sono ricoverati in ospedale, in gravi condizioni e per lui non è arrivato nessun parente, disposto a prenderlo in affidamento.

Il comune di Ancona, vista la situazione, si è subito attivato per trovare una soluzione. Il piccolo è costretto a stare lontano dai suoi cari, ma anche in isolamento.

L’assessore Emma Capogrossi ha subito avvisato gli assistenti sociali dell’accaduto, che hanno preso l’incarico. Il bimbo, però, non è potuto andare in una delle strutture che collabora con il comune, poiché nessuna di loro è stata in grado di potergli offrire ospitalità, ma soprattutto isolamento.

Il sindaco Valeria Mancinelli, al Gr2, ha dichiarato: “Abbiamo ospitato il minore in una residenza dedicata solo a lui, con la presenza H24 di operatori professionali!”

Il piccolo infatti è stato portato in una struttura, che non è stata menzionata per una questione di privacy, ma che ha a sua disposizione tre operatori del personale sanitario, con turni da otto ore, che lo supportano in tutti i suoi bisogno fisici e psicologici. Per il momento presenta solo un leggero raffreddore, ma nessun sintomo del Coronavirus.

Fonte: Corriere dell’Umbria