Ieri sera la facciata del Ministero dell’Istruzione si è illuminata con i colori italiani. Un gesto, un simbolo che, mai come in questo momento, ci trasmette quel senso di unità e di appartenenza di cui abbiamo bisogno per vincere questa battaglia. Non posso fare a meno di sottolineare la mia gratitudine alla comunità educante per il loro impegno e agli studenti per i loro sorrisi che ci arrivano in video, ogni giorno. Grazie. #LaScuolaNonSiFerma