I soccorritori non hanno potuto far niente per salvare la vita al giovanissimo Gennaro Basta, che ha perso la vita a 18 anni mentre era in sella al suo scooter. Il ragazzino ha improvvisamente perso il controllo del suo mezzo su due ruote, che ha sbandato. Quando i sanitari del 118 hanno raggiunto il luogo del sinistro non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il sinistro ha avuto luogo sabato sera in via Corallo a Pagani, in provincia di Salerno, in Campania. Il giovane ragazzino di 18 anni era originario di San Valentino Torio, poco distante dal luogo in cui ha perso la vita.

Stava guidando il suo scooter. Per cause ancora da accertare, pare abbia perso il controllo del mezzo. Moto che è finita fuori strada, finendo la sua corsa contro un palo. Questa l’ipotesi dei Carabinieri, che però ipotizzano che possa aver sbandato anche per evitare mezzi provenienti dal senso di marcia opposto.

I video delle telecamere di sicurezza presenti in zona potranno fugare ogni dubbio. Via Corallo è una strada di collegamento tra Pagani, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio. Una delle strade più trafficate della zona.

I militari della tenenza di Pagani, insieme ai colleghi del reparto territoriale di Nocera Inferiore, hanno già acquisito, oltre ai video delle telecamere di sorveglianza, anche le testimonianze di alcune persone che si trovavano lì sabato sera.

Addio a Gennaro Basta, aveva solo 18 anni

Quando l’ambulanza è arrivata sul posto, il cuore del ragazzo si era già fermato. Sul suo corpo non è stata disposta l’autopsia. Per questo i famigliari potranno già salutarlo nei funerali che si terranno lunedì 4 settembre nella chiesa di San Giacomo Maggiore a San Valentino Torio.

Nella giornata dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino, per ricordare il giovane ragazzo che ha perso la vita in strada. L’ennesimo ragazzino, la cui vita è rimasta sull’asfalto.