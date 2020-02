Genova, bimba di 5 mesi ha perso la vita Dramma a Genova, bimba di 5 mesi è deceduta in sala operatoria. Era nata con una condizione grave. Ecco cosa è accaduto..

Un vero e proprio dramma è accaduto nelle scorse ore, all’ospedale Gaslini di Genova, dove una bimba di soli cinque mesi, cardiopatica, è deceduta poco prima di essere sottoposta ad una delicata operazione. I medici volevano provare a fare qualcosa per salvarla, ma alla fine ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Un evento terribile, che ha sconvolto l’intera popolazione di Bari, da dove veniva, ma soprattutto i suoi familiari, che speravano in un intervento salva vita, per cercare di migliorare la sua condizione.

Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, la piccola sin dalla nascita era affetta da cardiopatia congenita complessa. Una patologia molto delicata al cuore.

Poche ore dopo la sua nascita, i dottori dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari, l’hanno sottoposta ad un’operazione palliativa, ma subito dopo ha avuto delle complicazioni.

Proprio per questo motivo, è stato deciso il suo trasferimento all’ospedale Gaslini di Genova, dove i medici hanno programmato un intervento, per cercare di salvarle la vita.

E’ arrivata nella serata di sabato e nella giornata di domenica, è stata sottoposta a tutte le procedure e gli esami, prima dell’intervento. Purtroppo, però, nonostante i disperati tentativi, non c’è stato nulla da fare. La bimba è deceduta sul tavolo operatorio.

A dare conferma di questa tragica notizia, è stata proprio la Direzione Sanitaria dell’Istituto Gaslini. Un evento terribile, che ha sconvolto tutti e che ha distrutto i due genitori, che speravano in qualcosa di diverso.

I medici volevano provare a fare il possibile per salvare la vita della piccola, ma non sono riusciti nel loro obiettivo. Nessuno sapeva se quell’intervento l’avrebbe salvata, poiché era molto rischioso, ma poco prima dell’operazione non c’è stato nulla da fare.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

