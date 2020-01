Genova giovane mamma ha perso la vita durante il parto Genova, mamma di 25 anni perde la vita durante il parto. Le parole del direttore sull'accaduto..

Un vero e proprio dramma, è accaduto nei giorni scorsi a Genova, dove una giovane mamma di venti cinque anni, ha perso la vita subito dopo il parto. Il piccolo è nato prematuro ed i medici stanno facendo il possibile affinché riesca a sopravvivere. Le sue condizioni sono molto complicate.

Una vicenda davvero drammatica che ha lasciato a bocca aperta l’intera popolazione, nessuno ancora riesce a credere a questo evento così terribile.

Secondo le informazioni che sono state rese note, la giovane mamma è stata ricoverata il venti quattro di dicembre, all’ospedale di Genova, poiché la sua gravidanza ha riportato diverse complicazioni e la sua situazione si era complicata drasticamente.

Pochi giorni dopo, visto che le sue condizioni non miglioravano affatto, i medici hanno deciso di operarla, ma proprio durante l’intervento, la ragazza ha perso la vita.

Per lei non c’è stato più nulla da fare. I dottori volevano provare a fare il possibile per cercare di salvarla, ma nessuno di loro è riuscito ad aiutarla.

Il figlio, invece, che è nato a ventisei settimane di gravidanza, è stato trasferito all’ospedale Gaslini, ma essendo prematuro, la sua situazione è davvero complicata. I medici vogliono fare il possibile per cercare di salvare almeno la sua vita.

Il direttore di Anestesia e Rianimazione del San Martino, Angelo Gratarola, ha dichiarato: “Purtroppo il peggioramento delle condizioni della mamma è stato repentino. Gli staff medici hanno lavorato collaborando costantemente ed ognuno ha portato la propria competenza.

In casi come questi, in una paziente non incinta, l’unica possibilità sarebbe stata quella di un trapianto!” Purtroppo per la giovane non c’è stato nulla da fare, nonostante i disperati tentativi dei medici. Le sue condizioni erano troppo gravi.

Il piccolo ora è ricoverato al Gaslini ed il papà gli è vicino, sperando che si riprenda il prima possibile e che soprattutto arrivino i miglioramenti che vogliono tutti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

