Genova, ricoverati due bambini per meningite Due bambini ricoverati in ospedale per lo stesso motivo, è allarme in città. Tutti sono preoccupati. Ecco cosa è accaduto..

L’ennesimo caso di meningite è stato registrato nei giorni scorsi a Genova. Questa volta la vittima, è un bambino di soli undici anni, che è stato ricoverato nella notte tra domenica venti sei e lunedì venti sette gennaio. E’ in terapia intensiva e le sue condizioni sono davvero disperate.

E’ il secondo caso di meningite nelle stesso ospedale, poco prima era stato ricoverato anche un altro bimbo di soli cinque anni, con la stessa infezione.

In molti sono preoccupati per ciò che sta accadendo. Secondo le informazioni che sono state rese note, il piccolo è arrivato in pronto soccorso, con febbre alta e malesseri.

I medici l’hanno subito sottoposto a diverse analisi ed alla fine, è venuta fuori la terribile diagnosi. E’ affetto da meningoencefalite, da meningococco.

E’ partito immediatamente l’allarme alla Asl di Genova, per avviare la profilassi, per i suoi familiari e per tutte le persone che sono state a contatto con lui nelle ultime ore. In molti sono allarmati per ciò che sta accadendo in città.

Le condizioni dell’altro bambino di cinque anni, sono in netto miglioramento, i medici dicono che risponde bene alle cure e che sicuramente riuscirà a sopravvivere. Gli antibiotici stanno facendo l’effetto che tutti speravano e molto presto riuscirà a guarire del tutto.

L’altro bambino di undici anni, invece è ricoverato in terapia intensiva, ma la sua situazione è molto più grave del previsto. Tutti sono molto preoccupati e sperano che riesca a superare questa infezione.

La meningite è una patologia molto grave, che se non presa in tempo può portare a gravi conseguenze, anche al decesso. Bisogna saper riconoscere i sintomi, che sono febbre alta, mal di testa, nausee e malesseri vari. In questo caso è fondamentale andare in pronto soccorso per un controllo.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

