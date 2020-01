Germania, primo bambino contagiato dal coronavirus Il coronavirus continua a registrare vittime ed in Germania è stato registrato il primo caso di un bambino contagiato dal virus di Wuhan.

Il piccolo è figlio di un dipendente della ditta Webasto in Baviera che nelle scorse ore era stato dichiarato infetto, non sono ancora ignote le sue generalità. Finora in tutta la Germania sono sei i casi confermati.

Il Ministero della Salute del Land della Baviera ha reso noto che è stato registrato il primo bambino contagiato dal coronavirus senza precisare ulteriori dettagli sulle generalità del giovane paziente. Si tratterebbe del figlio di un dipendente della ditta Webasto e residente nel distretto di Traunstein. All’uomo, proprio ieri, era stato annunciato il contagio.

Sono altri 5 i membri della famiglia che presentano dei sintomi influenzali e per questo motivo sono stati trasferiti in ospedale e sottoposti ai test per capire se anch’essi sono stati contagiati dal virus cinese ma i risultati non sono stati ancora diffusi.

Il dottor Glück che si sta occupando del caso, ha dichiarato: “È possibile che siano tutti stati contagiati ma aspettiamo conferme”.

Per il momento in tutta la Germania i casi confermati sono 6 e sono tutti collegati all’impresa bavarese che aveva ospitato una donna di nazionalità cinese risultata affetta dal virus una volta rientrata nel suo Paese.

Al momento questo è il Paese in cui si registra il maggior numero di contagi confermati.

Nel Regno Unito sono stati segnalati due casi proprio nel giorno in cui Londra ha detto addio all’Unione Europea.

Anche i Italia sono stati registrati due casi di contagio e si tratta di due turisti cinesi in viaggio dal distretto di Wuhan che è la città dove è scoppiata l’epidemia. Proprio ieri sono risultati positivi al coronavirus.

Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per i prossimi sei mesi.