Germania, Thomas Schafer suicida, ministro delle Finanze dell’Assia: “angosciato per la situazione” Germania: suicida Thomas Schafer, Ministro delle Finanze dell'Assia. L'uomo era stressato per la situazione nel mondo, non avrebbe retto il peso del lavoro

Il Ministro delle Finanze dell'Assia Thomas Schafer si è suicidato, l'uomo aveva solo 54 anni: lascia la moglie e due figli. Secondo la stampa tedesca l'uomo ha rilasciato una lettera di addio, non avrebbe retto alla pressione e allo stress di questi giorni Nella lettera infatti sono stampate nero su bianco le motivazioni che l'hanno condotto a tale gesto, il suo corpo è stato ritrovato nella giornata di ieri. La vittima è stata trovata accanto ai binari dell'Ice, il treno superveloce tedesco, nei pressi di Hochheim L'attuale presidente del Cdu, Volker Bouffier ha spiegato: "Siamo tutti scioccati dalla morte inattesa di Schafer e dobbiamo adesso elaborare questo lutto. Si preoccupava moltissimo che non si sarebbe riusciti a venire incontro alle enormi aspettative di aiuto della popolazione, era assillato da questa angoscia" Il Ministro delle Finanze aveva lavorato giorno e notte negli ultimi giorni, per cercare di aiutare aziende e lavoratori. Da Berlino inoltre il governo tedesco sta valutando di usare la tecnologia avanzata per bloccare la diffusione Si pensa all'uso dei big data e del controllo dei cellulari per controllare e isolare le persone affette dalla malattia. Questa manovra potrebbe far cadere uno dei pilastri fondamentali della politica tedesca: il controllo e la difesa della privacy In questo momento la Germania registra 50 mila contagi da Coronavirus e conta 360 morti. Il Ministro della salute Jens Spahn sta proseguendo dritto emulando le politiche italiane: anche il territorio tedesco è in lockdown, non ci sarà nessuna riapertura di scuole e uffici. Per quanto riguarda i problemi con la privacy il Ministro risponde che: "è un dibattito che la nostra società dovrà avere"