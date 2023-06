Nel corso dello speciale del Tg5 andato in onda ieri sera in onore di Silvio Berlusconi, sono intervenuti diversi personaggi dello spettacolo che con Silvio hanno collaborato e che grazie alla sua rete, la Mediaset, sono diventati celebri. Uno dei ricordi più toccanti è stato quello portato da Gerry Scotti.

Dalla mattina di ieri l’Italia si è letteralmente fermata per dire addio ad uno dei personaggi più importanti e influenti degli ultimi decenni. Silvio Berlusconi.

Uno dei gioielli del Cavaliere di maggior valore, da lui creato, cresciuto, accudito e lasciato in eredità a tutti è senza dubbio la Mediaset.

Ieri sera è andato in onda uno speciale del Tg5, condotto da Cesara Buonamici, nel quale è stata ripercorsa tutta la vita e la carriera di Silvio. Durante l’edizione sono intervenuti molti personaggi della Mediaset, ai quali Berlusconi ha inevitabilmente cambiato la vita.

Uno dei ricordi più toccanti è stato quello portato in diretta da Gerry Scotti, uno dei volti più noti della emittente e uno dei più amati della televisione italiana.

Le lacrime di Gerry Scotti

Gerry ha definito Berlusconi come un maestro, capace di insegnare a lui e a tanti altri che hanno lavorato con e per lui l’amore per il lavoro stesso e il rispetto. Rispetto per tutti, compresi tecnici, parrucchieri, sarte e soprattutto i telespettatori.

Gerry ha detto che l’idea di Silvio sulla Mediaset era quello di creare una famiglia, che nelle famiglie d’Italia potesse entrare anche nei momenti e nei luoghi più intimi.

A riguardo ha menzionato Buona Domenica, una diretta che sarebbe dovuta durare dalle 14 alle 20 di domenica.

Quando gli abbiamo fatto notare che erano 6 ore di diretta, lui ci ha risposto: ‘E cosa volete che siano, ci divertiamo e quel divertimento arriva nelle case degli italiani’.

Poi un aneddoto, che inevitabilmente ha fatto commuovere Gerry: