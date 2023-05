Per il decesso di Giada Russo, l’amica condannata per aver guidato la Porsche senza patente. Dopo 5 anni i giudici hanno sentenziato che Martina Mucci, allora 19enne, è colpevole perché guidava senza patente, anzi, con una patente falsa. Il decesso era avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 settembre 2017 sulla strada statale 1 Via Aurelia, all’altezza di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno.

Avevano preso una Porsche a noleggio e quella sera Giada Russo e l’amica Martina Mucci si trovavano in strada, in provincia di Livorno. Nella notte tra il 23 e il 24 settembre 2017 la ragazza residente nel comune di Rosignano Solvay ha perso tragicamente la vita.

Dopo più di cinque anni da quell’incidente stradale, i giudici hanno condannato l’amica della ragazza. Lei era l’unica imputata per la sua morte. Martina Mucci, che all’epoca aveva 19 anni ed era residente a Cecina, guidava senza patente.

La ragazza allora 19enne guidava con una patente falsa, come appurato dai giudici della Corte di Appello di Firenze, a seguito di un processo contro la giovane indagata per omicidio stradale e falso materiale.

La donna di 25 anni, dopo la sentenza dei giudici fiorentini, è stata condotta nel carcere Don Bosco di Pisa. Qui dovrà scontare una pena di 4 anni e 8 mesi di cella. Lei è colpevole per il decesso dell’amica.

La sera del 23 settembre 2017 la ragazza aveva noleggiato l’auto, una Porsche 911 Carrera. Aveva poi guidato l’auto con l’amica Giada accanto a lei. Dopo un po’ ha perso il controllo del mezzo e l’auto è finita contro un albero.

Per la 21enne non c’è stato niente da fare, mentre la 19enne è uscita praticamente illesa. Era già nota alle forze dell’ordine per alcuni reati contro il patrimonio. I Carabinieri di Donoratico, dopo quell’evento, avevano scoperto che spesso noleggiava auto sportive di grossa cilindrata presentando una patente falsa.