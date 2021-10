Un episodio drammatico, che sembra essere avvolto nel mistero, è avvenuto nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 ottobre, a Potenza. Dora Lagreca è morta a 30 anni dopo esser caduta dal balcone al quarto piano della casa del fidanzato. I tentativi dei medici intervenuti sono risultati essere del tutto inutili.

Una vicenda terribile, che sta portando gli inquirenti a prendere in considerazione diverse ipotesi. In molti stanno scrivendo tanti messaggi sui social, per la tragica ed improvvisa perdita.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 2, nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 ottobre, in un’abitazione a Potenza. Dopo che i ragazzi hanno passato la serata in giro per i locali della zona.

Il primo a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine ed ai sanitari è stato proprio il suo fidanzato. Sul posto sono arrivati d’urgenza i medici, che viste le condizioni gravi della ragazza, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale San Carlo per riuscire ad aiutarla.

Tuttavia, i disperati tentativi del personale ospedaliero è risultato essere inutili. Il cuore di Dora ha cessato di battere pochi minuti dopo l’arrivo nel nosocomio, a causa dei gravi traumi che ha riportato nella caduta.

Gli inquirenti ovviamente, hanno avviato subito le indagini sull’accaduto. Infatti hanno sottoposto il ragazzo ad interrogatorio, ma al momento non risulta essere iscritto sul registro degli indagati.

Le ipotesi delle forze dell’ordine per la tragica morte di Dora Lagreca

Gli agenti hanno sottoposto la casa ad una perquisizione. Hanno anche disposto l’autopsia sul corpo, che è prevista per l’inizio di questa settimana.

Gli inquirenti per ora stanno prendendo in considerazione diverse ipotesi. Tra queste credono anche che i due non fossero soli in casa, ma che c’era una terza persona. I vicini non hanno saputo dire cosa sia accaduto davvero, poiché si sono svegliati solo dopo aver sentito le sirene dell’ambulanza.

Dora Lagreca si era trasferita a Potenza dalla provincia di Salerno negli ultimi giorni. Aveva ottenuto un posto in una scuola del posto ed ovviamente era felice per questa nuova esperienza.