Gian Mario Mura trovato morto a 23 anni: stroncato da una meningite Trentino, Gian Mario Mura è stato trovato morto a 23 anni: il ragazzo è stroncato da una meningite, aveva fatto anche il tampone per il Coronavirus (negativo)

Trentino, non ce l’ha fatta Gian Mario Mura, aveva solo 23 anni e il giovane è stato stroncato da una meningite. Il ragazzo, aveva febbre alta e tutti i sintomi compatibili con il Coronavirus da giorni, per questo era stato sottoposto a tampone che ha dato esito negativo

Proprio questa vicenda ha fatto sì che la magistratura aprisse un indagine, per capire se al giovane sono tate offerte tutte le cure necessarie da perte delle autorità sanitarie locali. Il ragazzo, era chiuso in casa da giorni, pensando di essere positivo al COVID-19 e quindi proteggendo chi gli era intorno

I dolori non passavano per questo si è messo in contatto con il Comune del Trentino-Alto Adige, il quale ha mandato i sanitari per accertarsi delle condizioni del ragazzo. Il giovane era originario di Porto Torres, in Sardegna

La salma però non è ancora rientrata nell’Isola, e non si sa quando potrà essere trasferita, vista l’emergenza sanitaria in corso. Il giovane si era trasferito nel nord Italia per cercare lavoro, Gian Mario Mura lavorava in una lavanderia.

Al momento non è chiaro quale sia la tipologia e il ceppo di meningite che ha ucciso il ragazzo, per questo tutta l’azienda è stata messa al corrente, e ora verrà contattato medico per capire se c’è possibilità di contagio anche per i colleghi della vittima. Tuttavia, i sanitari specificano che i tempi di incubazione della meningite sono brevi e fatto è accaduto il 20 marzo.

Il dolore della famiglia è atroce, e ora il quesito a cui i parenti vogliono trovare risposta è solo uno: Gian Mario poteva essere salvato? In questo momento gli amici del ragazzo hanno organizzato una colletta per aiutare i familiari nel riportare la salma a Porto Torres.