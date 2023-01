Tra i tantissimi messaggi di cordoglio e addio per Gianluca Vialli che da ieri hanno invaso i social, ce n’è uno in particolare che ha suscitato tristezza in molti. È stato quello di Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi, che circa due anni fa ha perso suo marito in circostanze simili a quelle che hanno portato via Vialli nella giornata di ieri.

Il calcio italiano e non, negli ultimi due anni, ha dovuto affrontare momenti dolorosissimi. Sono diversi, infatti, i campioni che hanno lasciato anzitempo questa Terra, per via di brutte malattie che purtroppo li hanno colpiti in età ancora troppo giovane.

Il primo di questa triste lista, il 9 dicembre del 2020, era stato Paolo Rossi. L’ex attaccante della nazionale italiana, eroe del campionato mondiale vinto dagli azzurri in Spagna nel 1982, se ne è andato a soli 64 anni.

Per anni Pablito ha lottato con un tumore ai polmoni con enorme coraggio, ma alla fine ha dovuto arrendersi.

Stesso destino che è poi toccato, in queste settimane, ad altri due giganti del calcio italiano. Lo scorso 16 dicembre se ne è andato Sinisa Mihajlovic, sconfitto dalla leucemia. Aveva solo 53 anni.

Ieri, invece, è stata la volta di Gianluca Vialli. L’italiano dal 2017 lottava contro un tumore al pancreas e se ne è andato anche lui molto giovane, a soli 58 anni.

La riconoscenza di Federica Cappelletti per Gianluca Vialli

In tutto questo, ci sono state tre donne che loro malgrado si sono ritrovate a vivere lo stesso immane dolore. Sono Cathryn White Cooper, Arianna Rapaccioni e Federica Cappelletti, rispettivamente mogli di Vialli, Mihajlovic e Paolo Rossi.

La moglie del serbo, appresa la notizia della scomparsa di Vialli, ha postato una foto che lo ritrae insieme al marito, scrivendo: “Sai quante partite lassù“.

Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, come Arianna ha postato una foto che ritrae Vialli con il proprio marito. A corredo, poi, oltre al cordoglio ha voluto mostrare la gratitudine verso Vialli, per essergli stato affianco dopo la scomparsa del suo Pablito.