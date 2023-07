Un’esperienza terrificante quella che si sono ritrovati a vivere la notte scorsa Gigio Donnarumma e la sua fidanzata Alessia Elefante. Il portierone della nazionale italiana e la sua compagna, infatti, sono stati sorpresi nella loro casa di Parigi da alcuni malviventi, che li hanno spogliati, legati e derubati. Il bottino è di circa mezzo milione di euro.

Si allunga la lista di calciatori derubati da malviventi esperti che, consci del notevole bottino che troverebbero nelle abitazioni dei campioni, studiano piani perfetti e mettono a punto dei colpi molto importanti.

Squadra particolarmente colpita è quella del PSG. Nei mesi scorsi era toccato al difensore Kimpembe, al capitano Marquinhos, all’ex milanista Thiago Silva, all’ex Juventus Angel Di Maria e a Sergio Rico. Quest’ultimo, avvicinato dai malviventi, aveva reagito coraggiosamente mettendoli in fuga.

Questa notte non ha avuto invece modo di reagire Gigio Donnarumma. Il portierone del Paris Saint Germain, ex del Milan e numero 1 della nazionale italiana di Roberto Mancini, fresca vincitrice dell’Europeo, è stato sorpreso direttamente in casa mentre dormiva.

Con lui c’era la sua fidanzata storica Alessia Elefante, che come lui è rimasta impietrita alla vista dei malviventi e alle loro minacce.

I ladri avrebbero svegliato di soprassalto i due, colpendo Donnarumma ripetutamente alla testa, per poi denudarli e legarli entrambi.

Successivamente avrebbero svaligiato il più possibile la casa, per mettersi in fine in fuga.

La paura di Gigio Donnarumma

Gigio e Alessia a quanto pare sono riusciti poi a slegarsi, a vestirsi e uscire di casa per chiedere aiuto. Sostegno che hanno trovato nel personale di un hotel poco distante da casa loro.

Dall’albergo è partita infatti la chiamata alla polizia, che immediatamente è giunta sul posto per fornire sostegno al calciatore e alla sua compagna.

Gigio Donnarumma e la fidanzata Alessia Elefante hanno avuto un incidente nelle prime ore di questa mattina. Sono scioccati da quello che è successo, stanno bene nonostante le terribili circostanze. Entrambi stanno assistendo la polizia nelle loro indagini. Gigio, la sua compagna e il Team Raiola non rilasceranno ulteriori commenti fino a quando la polizia non avrà completato le indagini. Vi chiediamo di rispettare la privacy di Gigi e della sua compagna in questo momento

Queste le parole scritte in un post sui social dal Team Raiola, l’agenzia che rappresenta il campione italiano.

Il bottino, secondo quanto emerso fino ad ora, ammonterebbe a circa 500mila euro tra gioielli, borse, indumenti e altri oggetti di valore.