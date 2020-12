Ginecologo ucciso a Milano, Nancy: “Ha fatto nascere mia figlia”

Ha scioccato sicuramente l’opinione pubblica la brutale uccisione di Stefano Ansaldi, il ginecologo accoltellato ieri a Milano. L’uomo, descritto da tutti come una persona gentile ed educata, è stato trovato agonizzante dai passanti in piena strada.

Poco dopo, l’arma del delitto (un coltello) è stata rinvenuta dai carabinieri poco più in la. Diffusasi la notizia della morte in molti hanno voluto ricordare il ginecologo con dei post su Facebook.

È il caso anche di Nancy Coppola, la cantante neomelodica che per il medico provava profonda stima e affetto. Proprio la donna ha ricordato Stefano Ansaldi come suo medico.

Un uomo che ha fatto tanto per tante mamme e penso che come me tante di voi lo state piangendo. Io non ci posso pensare. Sto male. Non vi dimenticherò più, dottore. Avete fatto tanto per me. Mi chiamavate Nancyna. Spero che vi sarà fatta giustizia. Siete e resterete il miglior ginecologo in assoluto.