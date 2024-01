Secondo alcune indiscrezioni, Gino Cecchettin avrebbe preso contatti con un'agenzia di comunicazione di Londra per un libro o una fiction sulla figlia Giulia, uccisa dall'ex fidanzato

Secondo alcune indiscrezioni rese note recentemente, Gino Cecchettin avrebbe contattato un’agenzia di comunicazione di Londra, che rappresenta già attori e celebrities del mondo dello spettacolo. L’idea sarebbe quella di realizzare un libro o anche una fiction sulla figlia Giulia, uccisa a 22 anni dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta, che poi ha tentato la fuga.

Il giornale Il Gazzettino oggi riporta che la Andrew Nurnberg, un’agenzia di Londra famosa per avere come clienti scrittori, attori e altre celebrities del mondo dello spettacolo, seguirà Gino Cecchettin, per un progetto sul femminicidio della figlia.

A quanto pare il papà di Giulia, la ragazza di 22 anni uccisa a Vigonovo l’11 novembre scorso dall’ex fidanzato Filippo Turetta, avrebbe in mente di realizzare un libro o una fiction per raccontare la sua storia. Notizia, però, non confermata da parte dei diretti interessati.

Da alcuni giorni, il papà di Giulia Cecchettin non è attivo sui social. Inoltre non ha più rilasciato delle dichiarazioni pubbliche. Già in occasione della sua partecipazione a Che tempo che fa aveva annunciato di voler far nascere una Fondazione nel nome della figlia morta.

Lo scopo era quello di parlare dei femminicidi, di diffondere nel nostro Paese la cultura della non violenza e del rispetto delle donne. Un progetto rivolto soprattutto agli uomini per spiegare che amare non vuol dire possedere l’altra.

Le ultime indiscrezioni parlano invece di un altro progetto. Il padre di Giulia si sarebbe rivolto a un’agenzia londinese per creare un racconto dedicato alla figlia 22enne. Agenzia che potrebbe anche curare i suoi rapporti con la stampa.

Molti ipotizzano anche che l’agenzia di comunicazione con sede a Londra potrebbe aiutare Gino Cecchettin a scrivere un libro, una fiction o una storia per il cinema, ispirandosi alla vicenda vissuta dalla sua famiglia.