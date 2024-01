Su LinkedIn l’annuncio di Gino Cecchettin che torna al lavoro. Il padre di Giulia, che ha perso la vita per mano dell’ex fidanzato Filippo Turetta, ora in cella a Verona, ha scritto un post in cui annuncia che tornerà a dirigere la sua azienda, dopo essersi preso una pausa in seguito alla scomparsa dell’amata figlia. E ringrazia tutti coloro che lo hanno sostenuto in queste settimane difficili.

Oggi, con il cuore ancora pesante ma con nuova determinazione, ci tengo a confermare, come avevo anticipato, il mio ritorno al lavoro.

Queste le parole scritte da Gino Cecchettin su LinkedIn per comunicare il suo ritorno al lavoro. Sempre sullo stesso social, un mese fa il papà di Giulia Cecchettin, 22enne veneta vittima di femminicidio, aveva annunciato che avrebbe preso una pausa.

Cari clienti, fornitori, colleghi e amici, desidero esprimere la mia sincera gratitudine per il vostro sostegno durante questo periodo così difficile. Le vostre parole e il vostro affetto sono molto importanti, un aiuto per elaborare la perdita di mia figlia Giulia. Oggi, con il cuore ancora pesante ma con nuova determinazione, ci tengo a confermare, come avevo anticipato, il mio ritorno al lavoro.

Questo il ringraziamento del papà di Giulia a coloro che gli sono stati vicino in questi giorni difficili.

Colgo l’occasione di ringraziare i colleghi di 4neXt Technology Systems che hanno egregiamente portato avanti le attività aziendali anche in mia assenza.

Gino Cecchettin torna al lavoro: il post su LinkedIn

L’uomo è alla guida dell’azienda 4neXt, che dà prodotti, soluzioni e servizi tecnologici alle società che lavorano nel settore dell’automazione. Gino Cecchettin è fondatore e amministratore delegato del gruppo.