Tante lacrime e tanta commozione per dire addio a Giorgia Anzuini, nei funerali della ragazza morta a Roma nel tragico incidente in via Foro Italico in cui ha perso la vita anche la sua amica Beatrice. In gravi condizioni l’autista della macchina contro cui l’auto su cui viaggiavano le due giovani è andata a schiantarsi a forte velocità.

Si sono svolti nella giornata di giovedì 14 luglio 2022 a Orte i funerai di Giorgia, la ragazza morta la notte dell’11 luglio in via del Foro Italico a Roma. Il suo feretro era coperto di rose bianche e rosa. Presso il Duomo della città laziale erano presenti amici e parenti. Ma anche tanta gente comune per dirle addio per sempre.

Giorgia è morta insieme all’amica Beatrice. Erano a bordo della stessa auto che improvvisamente è andata a schiantarsi contro quella del regista Carmine Elia. Alla guida forse Giorgia, visto che l’auto era sua. Improvvisamente l’uomo, in corsia di sorpasso, se l’è viste piombare addosso contromano.

L’auto di Giorgia Beatrice ha prima colpito quella di Carmine Elia, poi si è ribaltata e si è schiantata contro un cancello. Le ragazze sono state sbalzate fuori dall’abitacolo. Secondo i testimoni una delle due ragazze era ancora viva, ma è morta poco prima dell’arrivo dei sanitari.

Un medico che passava di lì ha provato a rianimare le giovani. Ma una era già morta sul colpo. Mentre l’altra, purtroppo, è spirata poco dopo, nonostante il tentativo di rianimazione durato più di mezzora.

Giorgia Anzuini, ai funerali il dolore della mamma

Al Messaggero la mamma di Giorgia ha voluto rilasciare una dichiarazione per dirle addio per sempre. Parole strazianti.