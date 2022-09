Parla la mamma di Giorgia Manenti, scomparsa a 26 anni nell’azienda di famiglia dove lavorava con il padre. È stato proprio l’uomo a trovare il corpo, purtroppo ormai privo di vita, della figlia. A parlare oggi è la mamma della giovane ragazza, che piange la scomparsa della sua amata figlia.

A quattro giorni dall’improvvisa e inspiegabile perdita, trovata senza vita nell’azienda di famiglia, la mamma della ragazza di 26 anni ha affidato a Facebook il suo messaggio per raccontare cosa prova in queste ore. La ragazza è annegata in una vasca con 30 cm di acqua.

Eccoci qua a scrivere le parole che mai avrei immaginato. Pensi che certe cose non potrebbero mai succedere alla tua famiglia. Invece no. Qui, in questa lunga e difficile notte, la più difficile, guardo tutte le tue diecimila foto e penso a quante potevi e potevamo farne: ognuna è un ricordo che niente cancellerà.

Ecco chi eri: la mia Principessa, ma non una principessa normale, tu eri la mia “Principessa con il cappello di Zorro”, troppo banale essere solo principesse. Volevi essere “Official” e ci sei riuscita.

La donna continua con queste parole:

Guarda hai smosso un mondo. Sarai stata lassù a guardare e dirigere tutto come volevi tu, la protagonista, la Queen del giorno. Sarà dura, durissima, abituarci a non vederti e sentirti più, perché diciamo non è che tu fossi proprio così Princess in casa… mi mancheranno come l’aria i tuoi “Amo esco faccio ape e poi torno per cena” e dopo dieci minuti “Amo non torno”.

Giorgia Manenti scomparsa a 26 anni: i ringraziamenti per le persone che sono vicine alla famiglia

La donna ha anche ringraziato tutti coloro che in queste ore hanno mostrato vicinanza alla famiglia. Anche ai funerali di Giorgia.