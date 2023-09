È arrivata in ospedale in arresto cardiaco, portata dai suoi familiari. Giorgia Migliarba era incinta di sei mesi e già mamma di 3 bambini

La tragedia arriva da Palermo. Giorgia Migliarba, incinta al sesto mese, ha perso la vita insieme al suo bambino. Aveva soltanto 28 anni.

Dalle prime notizie diffuse, sembra che Giorgia Migliarba sia arrivata a Villa Sofia già in arresto cardiaco. Purtroppo non ce l’ha fatta. Le cause del decesso sono ancora da chiarire. I parenti, presi dalla rabbia, hanno assalito i medici e danneggiato il pronto soccorso della struttura sanitaria.

Giorgia era già mamma di 3 bambini ed era incinta di sei mesi. È arrivata in ospedale dopo aver accusato un improvviso malore. I familiari l’hanno accompagnata subito al pronto soccorso, dopo aver allarmato l’ambulanza. Gli operatori sanitari del 118, infatti, una volta raggiunta l’abitazione non hanno trovato la paziente da soccorrere. I parenti hanno spiegato che il mezzo di soccorso non sarebbe arrivato prima di un’ora, così hanno deciso di raggiungere loro stessi l’ospedale.

I medici hanno subito soccorso la 28enne ed hanno cercato di rianimarla. Purtroppo era in arresto cardiaco e non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Giorgia Migliarba. Comunicata la straziante notizia alla famiglia, nel pronto soccorso si è scatenato il caos. È stato necessario chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti, raggiunto l’ospedale, hanno palcato l’ira dei parenti e riportato la calma.

La Procura ha aperto un fascicolo d’indagine e disposto l’autopsia sul corpo senza vita della donna incinta. I risultati dell’esame saranno fondamentali per stabilire l’esatta causa del decesso.

In queste ore, sui social sono apparsi numerosi strazianti messaggi per la mamma, pubblicati dai tanti amici che, ancora increduli, hanno voluto salutarla per l’ultima volta.

Non posso credere che te ne sia andata proprio tu. Ti vorrò sempre bene, veglia sui tuoi figli e dai tanta forza ai tuoi familiari.