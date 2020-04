Giorgio e Rosa si abbracciano in ospedale: un incontro che ha commosso tutti Giorgio e Rosa, separati dalla malattia, tornano ad abbracciarsi in ospedale, in un incontro che commuove tutti

Giorgio e Rosa, sposati da una vita, hanno sempre vissuto insieme. Poi la malattia che li separa, costringendoli in ospedale. Ma quando la situazione è un po’ migliorata, i sanitari hanno deciso di farli ritrovare: in un abbraccio che ha commosso tutti.

Giorgio e Rosa sono sposati da 52 anni. Praticamente una vita insieme. L’uomo, purtroppo, è finito in ospedale. Ai tempi del Coronavirus chi è ricoverato non può ricevere le visite dei parenti e questo è un tormento, perché tutti sanno quanto è importante il supporto della famiglia. Lui non si è mai lamentato, però ha sempre detto di essere triste per non poter stare con la moglie Rosa:

“Giorgio è una di quelle persone alle quali non puoi far altro che affezionarti, mai un lamento, sempre un grazie. Ad un certo punto ci ha confessato la tristezza che provava perchè voleva tornare a casa dalla sua Rosa”, raccontano dall’Asst di Cremona, che ha deciso di fare un regalo grande alla coppia.

La coordinatrice di Ginecologia, Manuela Denti, ha spiegato che ha pensato a come far incontrare la coppia. Anche perché dopo il ricovero di Giorgio, qualche giorno dopo anche Rosa è stata ricoverata, lei nel reparto di chirurgia multispecialistica. Le sue condizioni non erano gravi, era pronta alle dimissioni.

“Io e la mia collega Carla Garello (Caposala di Chirurgia) non abbiamo esitato un attimo. Ci siamo accordate per farli incontrare, a sorpresa”.

Giorgio e Rosa, finalmente, si sono potuti incontrare. In un abbraccio che nessuno potrà mai dimenticare. “Nessuno di noi è riuscito a trattenere le lacrime. Un lungo abbraccio, dolci parole, dieci minuti di tenerezza e il desiderio di assicurarsi delle reciproche condizioni di salute”.

L’unico rammarico è quello di non averli potuti dimettere insieme. Speriamo che Giorgio raggiunga presto Rosa alla Levata. Anche perché non vede l’ora di fare le coccole anche a Willy, il cane che vive con loro da 17 anni”.

E noi glielo auguriamo di tutto cuore.