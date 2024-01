Un lutto molto grave ha colpito la zona di Bergamo, dove tutti conoscevano Giorgio Passera, che per molti hanno aveva allietato le serate in diversi locali della zona. A portarlo via le complicanze dovute ad un ictus che lo ha colpito alla vigilia di Natale. Recentemente era stato vittima di due gravi incidenti stradali, nei quali era sopravvissuto.

La città di Bergamo e tutta la Lombardia piangono la scomparsa di un uomo che nei decenni passati ha trascorso la maggior parte del suo tempo a far divertire gli altri con le cuffie in testa e con i giradischi.

Si tratta di Giorgio Passera, appunto deejay, ex ristoratore, molto conosciuto e stimato da tutti.

A portarlo via, come raccontato dal fratello Paolo, le complicanze di un ictus che lo aveva colpito lo scorso 24 dicembre, proprio alla vigilia di Natale.

Ricoverato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII, non si è più praticamente ripreso, fino al 3 gennaio, quando il suo cuore si è fermato per sempre.

Una perdita devastante per la famiglia Passera, che il 25 dicembre, quindi il giorno successivo a quello in cui Giorgio ha avuto l’ictus, ha perso anche la madre del dj.

Dopo aver abbandonato la carriera da deejey si era dedicato alla cucina e alla ristorazione, gestendo diversi locali prima nel bergamasco e poi in Romania. Proprio nel paese dell’est aveva conosciuto anche la sua compagna.

Tornato in Italia aveva iniziato a lavorare come autista in una cooperativa, ma recentemente aveva dovuto fermarsi per alcuni problemi di salute.

Giorgio Passera sopravvissuto a due incidenti

Sempre recentemente, Giorgio Passera era rimasto coinvolto in due gravissimi incidenti stradali.

Il primo, come raccontato sempre da suo fratello Paolo, era avvenuto a Novembre. Per evitare un bus era uscito fuori strada con il suo scooter, finendo in un fosso.

Con traumi importanti e diverse fratture era stato ricoverato, per poi essere dimesso alcuni giorni dopo.

Il secondo incidente era invece avvenuto lo scorso 16 dicembre, ma Giorgio non aveva raccontato nulla a nessuno.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi per l’ex deejay sui social. Tantissimi gli amici che lo ricordano con enorme affetto e stima e lo ringraziano per quanto ha dato al mondo musicale bergamasco durante i suoi anni d’oro.