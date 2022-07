A causa di una giostra crollata a Palma Campania, in provincia di Napoli, in Campania, diversi bambini sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale per le ferite riportate. Il gioco dedicato ai più piccoli e molto frequentato in queste giornate estive si trova in via Querce. Disposte subito le indagini per capire come possa essere accaduto.

Sono stati attimi di paura nella serata di domenica 10 luglio a Palma Campania, una città in provincia di Napoli. Una giornata di festa si è trasformata in una vera e propria tragedia. Al momento del crollo molti bambini si stavano divertendo sulla giostra, che improvvisamente ha subito un crollo.

La giostra si trovava in un’area parcheggio di via Querce, a Palma Campania: era un giorno di festa e per l’occasione gli organizzatori avevano installato alcune giostrine. Una però ha travolto i bambini che si trovavano sopra crollando completamente addosso ai piccoli in festa.

Immediatamente i sanitari del 118 hanno raggiunto il luogo del terribile incidente. I bambini hanno ricevuto subito le prime cure: dovrebbe trattarsi di una decina di minori che si trovavano sulla giostra al momento del crollo. I sanitari li hanno subito portati in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Oltre ai sanitari, hanno raggiunto il luogo della tragedia sfiorata le forze dell’ordine: i Carabinieri della stazione locale e gli agenti di Polizia Locale hanno eseguito tutti i rilievi del caso, per comprendere cosa abbia fatto cedere la giostra. L’area ora è sotto sequestro.

Giostra crollata a Palma Campania, nessun bambino è in pericolo di vita

Da quanto si apprende nessun bambino presente sulla giostra è in pericolo di vita. Si tratta della giostra con i seggiolini volanti agganciati a catene che ruotano nell’aria, tipica di tante aree gioco per i più piccoli.

Le famiglie che si trovavano nel parcheggio diventato per qualche giorno un luna park sono scappate sotto choc.