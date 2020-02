Giovane giocatrice di rugby di 18 anni perde la vita poco dopo un intervento Una giovane giocatrice di rugby di soli 18 anni è morta pochi giorni dopo essere stata sottoposta a un intervento: è stata disposta l'autopsia

Lutto a Belluno per la morte di Lisa Collazuol, una giovane giocatrice di rugby di soli 18 anni residente in Alpago. Mercoledì la studentessa di Scienze Umane a Vittorio Veneto è morta, a una settimana da un intervento chirurgico al quale era stata sottoposta. È già stata disposta l’autopsia per capire le cause della morte.

Lisa Collazul aveva solo 18 anni. Lisa era un’atleta, giocava a rugby al Rugby Alpago ed era anche allenatrice. E frequentava il Liceo di Scienze umane. È morta all’improvviso. Sarebbe dovuta tornare a scuola, ma non ha mai riabbracciato i suoi compagni.

Per la settimana precedente era stata a riposo a casa in seguito a un intervento chirurgico al quale era stata sottoposta per asportare l’appendicite. Dopo l’operazione si stava riprendendo e nessuno avrebbe sospettato che la giovane si sarebbe potuta spegnere in così giovanissima età.

A scoprire il suo corpo ormai privo di vita è stata la mamma: preoccupata perché mercoledì mattina la ragazza non usciva dalla sua stanza, è andata in camera per svegliarla accorgendosi subito che stava male ed era molto grave. Era già in arresto cardiaco. Ogni tentativo di rianimarla sono risultati vani. È morta a soli 18 anni.

Tutti la ricordano, anche la società sportiva che ha voluto mandare un pensiero alla sua famiglia:

“La società Rugby Alpago piange la prematura scomparsa della giocatrice Lisa Collazuol e si stringe con affetto e forza attorno ai genitori Enrico e Natasha, membri attivissimi all’interno della nostra società, oltre che al fratello Alex ed a tutti i parenti ed amici. La notizia giunge come un fulmine a ciel sereno e ci lascia letteralmente senza parole. Porgiamo le più sincere condoglianze ed esprimiamo con dolore il nostro cordoglio alla famiglia”.

Tanti i messaggi di affetto e di cordoglio anche dai suoi amici e dai suoi compagni, ancora sotto choc.

È stata disposta l’autopsia per capire cosa possa essere successo.