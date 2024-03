Giovane insegnante incinta muore a scuola: “Ha mandato un ultimo messaggio al marito”

Una tragedia dolorosa che arriva da New York, ma che in pochissimi giorni si è diffusa in tutto il mondo. Una giovane insegnante incinta di 8 mesi, è morta in una scuola elementare, dopo aver mandato un ultimo messaggio al marito.

Si chiamava Courtney Fannon ed aveva solo 29 anni. Lavorava come insegnante di sostegno nella Kendall Elementary School di New York. Dopo una lunga giornata di lavoro, nonostante la sua gravidanza di 8 mesi, la giovane insegnate ha mandato un messaggio al marito e poi si è improvvisamente accasciata a terra.

Quando gli operatori scolastici si sono resi conto del suo corpo disteso sul pavimento, hanno subito lanciato l’allarme ai soccorsi. La tempestiva corsa in ospedale non è servita, i medici sono stati costretti a dichiarare il decesso della 29enne pochi minuti dopo il suo arrivo in pronto soccorso.

Con lei è morta anche la bambina che portava in grembo. La piccola Hadley Jaye sarebbe nata dopo solo quattro settimane. L’istituto scolastico si è stretto al dolore della famiglia e ha voluto precisare, ai giornali locali, che al momento del dramma non c’erano bambini a scuola. Le lezioni erano terminate.

Nessuna informazione sulla causa del decesso della giovane insegnante incinta

La causa del decesso di Courtney Fannin non è stata ancora resa nota. Tutti coloro che la conoscevano, hanno scelto di ricordarla con strazianti post sui social network. In particolar modo i colleghi, che avevano sempre ammirato come svolgesse il suo lavoro con gioia e passione.

Courtney era un’insegnante di sostegno che assisteva i suoi studenti con passione e gioia ogni giorno. Quando non era in classe a condividere con i suoi alunni il suo amore e il suo dono per l’insegnamento, la si poteva trovare nei nostri corridoi con un sorriso ed un saluto sempre amichevole.

Gli amici e la famiglia hanno dato vita ad una raccolta fondi. Una mamma e una bambina che non ha conosciuto il mondo, unite per sempre.

Il mondo ha perso due anime, molto prima che qualcuno di noi fosse pronto a vivere senza di loro.

