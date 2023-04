La donna racconta come si è accorta che qualcosa non andava

Elissa Blake è una giovane mamma che vuole vedere il figlio di 10 anni crescere. Purtroppo prima di compiere i 30 anni ha già ricevuto tre diagnosi di neoplasia. Il male sembra non volerla assolutamente lasciare e lei è preoccupata di dover lasciare il bambino, che è sempre al suo fianco, come mostrano le foto diffuse online. Tutti sperano che possa accompagnare il più a lungo suo figlio nella crescita.

La donna ha deciso di sottoporsi a un costoso trattamento da decine di migliaia di dollari dopo che i medici le hanno detto che il cancro alla cervice uterina è tornato. L’ultima diagnosi, però, è peggiore delle precedenti, perché la neoplasia è incurabile.

La donna, che lavora come infermiera a Brisbane, in Australia, ha dovuto interrompere i festeggiamenti per il suo trentesimo compleanno dopo aver ricevuto la diagnosi. Dopo il secondo trattamento si è resa conto che il male era tornato, per un malessere paralizzante in tutto il corpo.

Ho continuato ad andare dai dottori, ma mi hanno dato solo antidolorifici e mi hanno mandato a casa. Sapevo che c’era qualcosa che non andava, non era normale che qualcuno soffrisse così tanto.

La donna ha passato molti giorni a letto. Il figlio di 10 anni era sempre accanto a lei, per aiutarla con impacchi caldi e coccole. Ha perso 15 chili perché non aveva più appetito. Elissa ha così deciso di provare l’immunoterapia per poter vedere crescere Chase.

