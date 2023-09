Aveva solo 23 anni Giovanni Pirro. Ha perso la vita sulla sua moto nel Foggiano. Stava viaggiando sulla strada Statale 272 tra San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare la giovane vita di questo ragazzo che aveva due grandi passioni: la moto e il lavoro da cake designer, che svolgeva con estrema passione.

A San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, tutti sono sconvolti per il decesso del giovane pasticciere di soli 23 anni. Il 17 settembre scorso il ragazzo è rimasto coinvolto in un incidente sulla Strada Statale 272, che da San Giovanni Rotondo porta a Monte Sant’Angelo.

Il ragazzo era in sella alla sua moto, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo. I Carabinieri della Stazione di Monte Sant’Angelo hanno subito raggiunto il luogo del sinistro, insieme ai soccorritori del 118, per eseguire tutti gli accertamenti del caso. Sul posto anche un’eliambulanza proveniente da Foggia.

I sanitari, sopraggiunti con un’ambulanza del 118, hanno provato a rianimare il giovane ragazzo, nel tentativo di salvare la sua vita. Purtroppo, però, non hanno potuto fare niente per lui, era già deceduto.

Il ragazzo era il terzogenito e faceva parte di Noir, marchio di famiglia dei genitori Michele Pirro e Rachele Coco, proprietari del bar-pasticceria di San Marco in Lamis. Il locale è molto frequentato, così come la famiglia è molto conosciuta in zona.

I messaggi di cordoglio per la scomparsa di Giovanni Pirro: le parole del sindaco della sua città

Oggi è un altro giorno di tristezza per la città di San Marco in Lamis. Una giovane vita spezzata, un giovane educato e gentile, estremamente professionale nella sua attività di cake designer, che ha contribuito a rendere un’eccellenza la sua attività di famiglia. Tutto il nostro pensiero va alla sua famiglia, a cui esprimiamo le condoglianze mie personali, dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza. Buon viaggio, Giovanni, continua a volare lassù…

Queste le parole del sindaco Michele Merla, per la scomparsa del giovane. I funerali si sono svolti nel pomeriggio di lunedì 18 settembre nella Chiesa nuova di San Giuseppe.