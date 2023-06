Ancora sangue sulle strade italiane. Giulia Capraro perde la vita in auto a 18 anni. Stava andando alla festa di fine anno del liceo che frequentava, quando in un sinistro avvenuto per cause ancora da accertare ha perso la vita. Con lei c’erano anche due amici a bordo della stessa auto. Loro sono rimasti feriti e si trovano ora ricoverati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita.

Giulia Capraro era una ragazza che quest’anno avrebbe compiuto i 18 anni. Era originaria di Albano e iscritta alla IV G di un liceo classico. Era militante nei Giovani Democratici. Ieri sera con il fidanzato e un amico stavano raggiungendo la festa di fine anno della sua scuola.

Gli studenti del Liceo Classico Ugo Foscolo di Albano era già nella sala del ristorante La Perla di Castel Gandolfo quando hanno ricevuto la notizia. Nella stanza dove si doveva tenere il ballo di fine anno è calato un silenzio colmo di tristezza.

Improvvisamente la musica si è fermata e il dj, con una voce rotta, ha comunicato ai presenti al microfono quanto era appena successo. La festa è finita tra le lacrime: impossibile comprendere come si possa perdere la vita a 18 anni. Un suo compagno di scuola racconta:

Un attimo prima stavamo ballando e un secondo dopoci hanno detto che non c’era più, morta in un incidente, qui vicino. Ci hanno fatto uscire, faceva freddo, ci guardavamo in faccia e non sapevamo che dirci. Ma come si può morire così?

Giulia Capraro perde la vita in auto a 18 anni: compagni e amici in lutto

L’auto su cui viaggiava Giulia era guidata dal fidanzato 19enne, ex studente del Foscolo. Secondo la ricostruzione della Stradale, il conducente ha perso il controllo del mezzo a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia.

All’uscita di una curva su via Buozzi, la loro Clio è finita sulla corsia opposta, dove arrivava un 55enne di Frascati con un’Audi Q5. Per Giulia non c’è stato niente da fare.