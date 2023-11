Dove sono Giulia Cecchettin e Filippo Turetta? Un nuovo avvistamento dell’auto, una Fiat Grande Punto, che appartiene al ragazzo, sarebbe stato fatto nella strada che conduce verso l’estero, verso l’Austria. L’ipotesi degli inquirenti era proprio questa: una fuga fuori dall’Italia. Si ipotizza anche che ci sia qualcuno pronto a nascondere la fuga di questa coppia. Sono tanti i dubbi in merito.

La Fiat Grande Punto targata FA 015 YE potrebbe già essere arrivata all’estero, in Austria. Su quell’auto potrebbero esserci Giulia e Filippo, i due ex fidanzati scomparsi nel nulla. L’ultimo avvistamento accertato risale alle 9.30 di mercoledì 15 novembre a San Candido in Alto Adige.

L’auto andava in direzione del confine tra Italia e Austria. Gli inquirenti hanno già diramato un alert a tutte le polizie estere, dopo aver seguito i passaggi confermati dell’auto tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Il giorno in cui gli ex fidanzati sono scomparsi, Giulia aveva un pc portatile. Un altro computer era a casa: i famigliari lo hanno già consegnato ai Carabinieri, che sono alla ricerca di tracce del laptop che la giovane ha con sé.

Gli inquirenti controllano anche bancomat e carte di credito dei due ragazzi: non ci sarebbero transazioni di alcun tipo. “Probabilmente Filippo sta usando i contanti per non farsi tracciare”, ha detto la zia del giovane, Elisa Camerotto.

Dove sono Giulia Cecchettin e Filippo Turetta? Ma soprattutto: entrambi stanno bene?

Secondo gli inquirenti qualcuno potrebbe aiutare la fuga dei due ragazzi. Il dubbio nasce anche dal fatto che carte di credito e bancomat non sono stati usati: quanti soldi ha con sé Filippo? Hanno bisogno di mangiare, di fare benzina…

Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, ha detto a Chi l’ha visto? che lei non aveva paura di Filippo: