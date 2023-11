Un audio che Giulia Cecchettin aveva inviato ad alcune amiche svela il rapporto con Filippo Turetta. Lei voleva sparire dalla sua vita, ma non sapeva come fare per paura di ferirlo

Emergono nuovi dettagli sul femminicidio di Giulia Cecchettin, grazie a un audio inviato alle amiche in cui parlava della volontà di sparire dalla vita di Filippo Turetta, il suo ex fidanzato accusato per il suo decesso. La giovane ragazza di 22 anni non ne poteva più, ma non sapeva come fare per lasciarsi tutto alle spalle. Aveva paura di ferirlo, ma mostrava la volontà di troncare ogni rapporto con lui.

Io vorrei non vederlo più, vorrei sparire dalla sua vita ma non so come fare perché mi sento in colpa, ho paura che possa farsi del male in qualche modo.

Queste le parole di Giulia Cecchettin in un audio che aveva inviato alle amiche 39 giorni prima di svanire nel nulla. E di essere trovata senza vita vicino a un lago in Friuli. Per il suo decesso è accusato Filippo Turetta, l’ex fidanzato, anche lui 22enne, con cui era rimasta in contatto e che continuava a frequentare dopo aver deciso di troncare la relazione.

Il vocale è stato presentato in occasione dell’edizione delle 20 del Tg1 e riproposto anche nella puntata di Chi l’ha visto? su Rai 3. Si capisce che la 22enne si era accorta che Filippo Turetta la teneva vicino con un ricatto emotivo, che non era più disposta ad accettare.

Mi sento in una situazione in cui vorrei che sparisse, non vorrei nessun contatto con lui. Ma mi dice che è depresso, che non vuole mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto e che pensa solo ad ammazzarsi, che vuole morire.

Tutte le preoccupazioni di Giulia Cecchettin nell’audio inviato alle amiche 39 giorni prima del femminicidio

Non me le viene a dire queste cose come ricatto, ma suonano molto come ricatto. Dice che l’unica luce che vede nelle sue giornate sono le uscite con me o quando io gli scrivo. Io vorrei non vederlo più perché non lo sopporto più.

In merito alle minacce di farla finita da parte sua, ecco cosa confidava la ragazza alle amiche: