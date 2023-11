Sarà sepolta vicino alla sua mamma Giulia Cecchettin, la donna di 51 anni, ha perso la vita circa un anno fa, a causa di un brutto male che non le ha lasciato scampo. Elena, la figlia maggiore ha voluto ricordare le due, che purtroppo non ci sono più.

Al momento ancora non è stata fissata la data per il funerale della 22enne, che ha perso la vita per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta. Quest’ultimo dopo 7 giorni dall’inizio della fuga, è stato fermato ed arrestato in Germania.

Giulia Cecchettin per gli inquirenti è deceduta nella serata di sabato 11 novembre. Quando è uscita con il ragazzo, per cercare il vestito per la sua laurea ed anche per mangiare insieme al centro commerciale di Marghera.

Filippo Turetta dal racconto della sorella, non accettava l’idea che la ragazza potesse laurearsi prima di lui. Infatti le aveva chiesto più volte di fermarsi con gli esami e di aiutarlo a finire i suoi.

Molto probabilmente quella sera ha fatto la stessa identica cosa, ma visto che Giulia ha rifiutato la sua richiesta, ha messo in atto il suo piano. Per il Gip, l’ha colpita una prima volta a 50 metri dalla casa e poi ha messo fine alla sua vita in una strada della zona industriale di Fossò.

Il nuovo post della sorella di Giulia Cecchettin

Il ragazzo alla fine ha nascosto il corpo in una zona boschiva, vicino al lago di Barcias. Gli agenti lo hanno ritrovato esattamente 7 giorni dopo la sua scomparsa.

Al momento il medico legale, insieme al Procuratore ed agli inquirenti sta facendo tutti gli accertamenti del caso. Come anche l’autopsia. Infatti sarà solo al termine di questi esami.

Hanno deciso proprio di seppellirla vicino alla sua mamma ed il funerale sarà nella chiesa di Saonara, con maxi schermi e fiocchi rossi. Probabilmente il suo colore preferito. Elena Cecchettin è tornata di nuovo sui social per ricordare la sorellina. Ha pubblicato due nuove foto in bianco e nero della 22enne con la madre scomparsa e nella didascalia ha scritto: