Giulia Cecchettin prima di cadere nella scarpata e finire nel canalone, per gli inquirenti era già deceduta

In queste ore purtroppo stanno venendo fuori sempre nuovi dettagli sul delitto di Giulia Cecchettin, la 22enne scomparsa e trovata senza vita nella mattina di sabato 18 novembre. Il suo ex fidanzato è stato fermato ed arrestato 24 ore dopo il suo ritrovamento.

Gli agenti al momento stanno facendo tutte le analisi del caso, anche per ricostruire i movimenti, ma soprattutto per capire come la giovane è deceduta.

Filippo e Giulia risultavano essere scomparsi dalla sera di sabato 10 novembre. Erano usciti insieme per cercare il vestito per la laurea di lei e si erano recati al centro commerciale di Marghera. Avevano anche cenato lì.

Nessuno sa bene cosa è successo, ma l’unica cosa certa è proprio che tra loro è scoppiata una lite. Il primo ad averli visti è un vicino di casa della ragazza, che ha visto due giovani litigare nel parcheggio. Quando gli agenti sono arrivati, di loro non c’erano più tracce.

Una telecamera in una fabbrica di Fossò, comune a circa 30 km di distanza, ha ripreso Giulia scendere dalla macchina. Poco dopo si vede Filippo andarle incontro e poi colpirla con forza alle spalle. Poi mentre lei era esanime, l’ha messa in auto con forza.

Come è deceduta Giulia Cecchettin

Purtroppo Giulia ha perso la vita a causa di diversi fendenti, che l’hanno colpita nella parte del collo e della testa. Sono circa 20 i colpi che le ha inferto e che purtroppo non le hanno lasciato scampo.

Il medico legale Antonello Cirnelli, ha eseguito sin da subito una prima ispezione sul corpo. Proprio da questo esame è emersa una triste novità, da quello che riportato il quotidiano l’Ansa.

Filippo avrebbe gettato Giulia nella scarpata della Val Caltea, a Barcis. Ha percorso circa 50 metri, prima di finire in un canalone. Però per gli inquirenti, la 22enne aveva già perso la vita prima di finire nel canalone.

Il ragazzo avrebbe anche girato diverso tempo con il corpo della 22enne in auto, prima di gettarla in quel posto. Gli agenti l’hanno ritrovata solo 7 giorni dopo, nella mattina di sabato 18 novembre.