Sui social il ricordo di Giulia Cecchettin negli ultimi messaggi a papà Gino. È proprio l’uomo a pubblicare l’ultima chat con la figlia, in cui si capisce perfettamente il rapporto tra i due e cosa mancherà di più dopo la scomparsa della giovane di 22 anni, che ha perso la vita per mano del suo ex. Mancherà quella quotidianità fatta di sorrisi, dolci saluti, piccole premure l’uno nei confronti dell’altro.

Per le strade di Vigonovo, dove la famiglia Cecchetin abitava, molte persone si sono unite alla fiaccolata silenziosa per ricordare la giovanissima Giulia Cecchetin, che ha perso la vita per mano del suo ex fidanzato Filippo Turetta, che è stato fermato in Germania poche ore dopo il ritrovamento del corpo della ragazza.

Davanti al corteo silenzioso che ha voluto così omaggiare un’altra donna che è volata in cielo troppo presto, per mano di un ex, c’era proprio papà Gino. L’uomo l’anno scorso aveva perso la moglie. Quest’anno ha dovuto subire un lutto ancora più atroce.

Dopo aver partecipato al corteo in ricordo della figlia, insieme al resto della famiglia, in particolare la primogenita Elena, Gino Cecchetin è tornato a casa e ha deciso di condividere sui social un dolce ricordo della figlia 22enne. L’ultimo ricordo che gli rimane.

L’uomo, infatti, ha condiviso sui social l’ultima chat con la ragazza. Pochissime parole nelle quali si vede la premura della ragazza e l’amore che provava per il padre. Affetto totalmente ricambiato dal genitore che si è visto crollare il mondo addosso, ancora una volta, dopo un anno dall’ultimo lutto famigliare subito.

Giulia Cecchettin, gli ultimi messaggi a papà Gino nella chat condivisa sui social

Spero di non averti svegliato, sono andata a prendere l’autobus per andare a fare colazione con i miei amici. Ti voglio bene.

Questo scriveva lei al padre, che di rimando rispondeva al suo messaggio d’affetto.

Grazie amore, anch’io tanto.

Poi il buio. Per Giulia e per la sua famiglia.